В Японии бушует сильнейший пожар за несколько десятилетий

Огонь разбушевался вблизи города Офунато в префектуре Иватэ на севере японского острова Хонсю. Население города небольшое — менее 40 тысяч человек, и пламя уже уничтожило десятки построек.
О природной катастрофе сообщила газета The Guardian. Лесной пожар продолжается уже неделю и пока только разгорается сильнее — сейчас его площадь равна примерно 2100 гектарам земли.
Пламя уже уничтожило 84 дома в черте города. Примерно 3 200 жителей города уже покинули свои дома: 2 000 отправились жить к родственникам, а для остальных оборудовали места временного проживания в спортзалах местных школ.
Причина возгорания — необычайно сухая зима и сильный ветер, который распространяет огонь. По данным метеорологической службы, это самая сухая зима на северо-востоке Японии за всю историю наблюдений (с 1946 года). В прошлом году в Офунато выпал 41 мм осадков, а в этом — всего 2,5 мм.
Местные власти заявили, что, вероятно, от пожара погиб как минимум один человек: его тело обнаружили на дороге в конце прошлой недели. На борьбу с огнем уже отправилось более 2 тысяч пожарных и членов Сил самообороны Японии, но пожар продолжает активно распространяться по лесистым горным склонам, окружающим Офунато.
«Огонь остается очень сильным, и мы беспокоимся, что он распространится еще сильнее», — выразил тревогу мэр Офунато Киеси Футигами. Премьер-министр страны Сигэру Исиба заверил общественность, что страна выделит столько сил на борьбу с пожаром, сколько потребуется, прибавив, что главный приоритет — безопасность людей и их домов.
«Погода очень сухая, местность тут гористая, а деревья в основном хвойные: они очень хорошо горят, и из-за этого огонь распространяется быстрее», — поделился оценкой ситуации профессор Есия Туге, изучающий водные ресурсы страны в Университете Киото.
Впрочем, возможно, уже скоро пожарным поможет сама природа: по прогнозам метеорологов, утром среды в регионе пойдет снег, который может постепенно смениться дождем.
Нынешней зимой в стране произошло сразу несколько пожаров в разных провинциях, но все остальные очаги возгорания уже ликвидированы. По официальным данным, лесной пожар в Офунато — крупнейший в Японии с конца 1980-х. До этого с 1970-х годов число пожаров в стране неуклонно снижалось, но с 2020-х снова стало расти: в 2023 году было зарегистрировано около 1300 возгораний.
Ранее рассказывали, что от серьезного пожара страдает Северная Каролина в США: там даже ввели режим ЧС.