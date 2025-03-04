В Японии бушует сильнейший пожар за несколько десятилетий

Нынешней зимой в стране произошло сразу несколько пожаров в разных провинциях, но все остальные очаги возгорания уже ликвидированы. По официальным данным, лесной пожар в Офунато — крупнейший в Японии с конца 1980-х. До этого с 1970-х годов число пожаров в стране неуклонно снижалось, но с 2020-х снова стало расти: в 2023 году было зарегистрировано около 1300 возгораний.