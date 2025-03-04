Земля для рассады в домашних условиях: готовим питательный грунт своими руками

Готовые смеси удобны, стерильны и сбалансированы по составу, что особенно ценно для новичков. Они экономят время и силы, позволяя сразу приступить к посеву. Однако качество покупных грунтов может сильно варьироваться: от превосходных профессиональных субстратов до посредственных смесей с избытком торфа и недостатком питательных веществ. К тому же цена на хорошие грунты часто бывает довольно высокой.