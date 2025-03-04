Белокрылка: откуда берется на комнатных растениях и как быстро и эффективно избавиться от вредителя

«В борьбе с белокрылкой есть несколько средств, которые доказали свою эффективность. В первую очередь это магазинные липкие ловушки. Клейкие пластины желтого цвета привлекают и ловят взрослых особей, сокращая популяцию. Развешивайте их рядом с растениями для профилактики появления насекомых и для того, чтобы избавиться от бабочек. Из народных методов рекомендую настой чеснока: три измельченных зубца залейте 1 л воды и настаивайте сутки. Опрыскивайте три или четыре раза с интервалом в пять дней. Он поможет при небольшом заражении. Повторяйте обработки народными средствами и профессиональными препаратами два или три раза, чтобы уничтожить новые поколения вредителей», — рекомендует Николай Хромов.