Белокрылка: откуда берется на комнатных растениях и как быстро и эффективно избавиться от вредителя

Помимо щитовки, тли и мучнистого червеца, неприятным гостем в вашей квартире может стать белокрылка. У начинающих цветоводов это изящное насекомое не вызывает подозрений, пока комнатная зелень и рассада не начинают медленно засыхать. Вместе с экспертом разберемся, как не пропустить появление вредителя и можно ли справиться с ним без привычных инсектицидов.
Что такое белокрылка
Белокрылки (Aleyrodidae) — это многочисленное семейство мелких бабочкоподобных насекомых, в котором насчитывается более 1500 видов. Крылья взрослых самок покрыты налетом, похожим на белый порошок мелкого помола. За эту особенность вредители получили свое название.
Личинки белокрылки, как и взрослые особи, питаются соком растений, переносят опасные вирусы, а также выделяют экскременты, на которых развивается грибок. Если вовремя не принять меры, они образуют целую колонию и мгновенно распространяются по дому или саду, заражая комнатные цветы и различные садовые растения.
Виды и фото белокрылки: как выглядит вредитель
Родина вредителя — тропики, поэтому в нашей стране обитает от 20 до 30 видов этих опасных насекомых. Остановимся более подробно на наиболее часто встречающихся представителях белокрылых бабочек.
Хлопковая (или табачная) белокрылка
Это бабочка длиной до 1,5 мм, с желтоватым тельцем, светлыми крыльями и небольшими усиками. Насекомое переносит около 100 видов вирусов и паразитирует на большинстве овощных культур и комнатных цветов. Табачная белокрылка чаще всего проникает в дома, квартиры, теплицы и оранжереи, селится на обратной стороне листьев растений и откладывает яйца. Через девять дней из них вылупляются подвижные и прожорливые личинки.
Тепличная (или оранжерейная) белокрылка
Насекомое бледно-желтого оттенка, длиной от 1 до 2 мм. В подходящих условиях — температуре от +20 °C и влажности выше 60% — может размножаться круглый год, но не переносит морозов. Тепличная белокрылка всеядна, но предпочитает питаться соком томатов, огурцов, фуксий, пеларгоний, глоксиний и других растений.
Капустная (или чистотеловая) белокрылка
Несмотря на название, вредитель будет не прочь полакомиться комнатными цветами с сочными листьями. К примеру, пеларгонией, фуксией или толстянкой. От своих сородичей капустная белокрылка отличается наличием двух темных пятен на каждом из крыльев.
Насекомое селится и откладывает яйца в тенистых участках с высокой влажностью, поэтому обнаружить его на ранних стадиях можно лишь по счастливой случайности.
Откуда берется белокрылка на комнатных растениях: причины появления
Начинающим цветоводам кажется, что вредители появляются в квартире из ниоткуда. Но это не так. У белокрылки есть несколько проторенных дорожек в ваше жилище, о которых стоит упомянуть:
- покупка зараженного букета или растения;
- если вы занесли уличный цветок в дом на зимовку и забыли про карантин и профилактику, из земли может появиться белокрылка;
- использование зараженного грунта для посева рассады или пересадки комнатных цветов;
- открытые окна, через которые вредитель легко проникает в дом с потоками воздуха весной и летом;
- в летнее время личинки могут попасть в дом вместе с принесенным урожаем;
- отдельные насекомые проникают в жилище на верхней одежде или на шерсти домашних питомцев.
Чем опасна белокрылка для растений и цветов
По словам Николая Хромова, кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателя группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», белокрылка опасна тем, что высасывает соки из листьев, ослабляя их, а также выделяет липкую падь, которая провоцирует развитие сажистого грибка.
«Это нарушает фотосинтез, приводит к пожелтению и гибели листовых пластин. Кроме того, белокрылка быстро размножается и переносит вирусы, так что цветы получают двойное заражение», — объяснил эксперт.
Более того, ослабленное белокрылкой растение становится легкой целью для других вредителей и новых болезней, а еще личинки и взрослые насекомые устойчивы ко многим инсектицидам, поэтому с большой колонией справиться непросто.
Как бороться с белокрылкой в домашних условиях: эффективные методы
Если вовремя обнаружить вредителя, можно избавиться от него за несколько регулярных обработок. Но когда белокрылка расплодилась, необходимо действовать системно и комбинировать разные способы борьбы с насекомым. Ниже расскажем про каждый метод.
Обработать народными средствами
Мыльную воду и разнообразные настои хорошо использовать для профилактики заражения или тогда, когда вы своевременно обнаружили вредителя.
Мыльный настой
Личинка белокрылки развивается до взрослой бабочки примерно за неделю. Поэтому избавиться от вредителя можно механическим способом: протирайте листовые пластины с двух сторон ватными дисками, смоченными в мыльном растворе, а затем смывайте средство обычной водой. Для приготовления раствора смешайте 1 л чистой воды и 45 г хозяйственного или жидкого мыла. Проводите процедуру каждые три дня.
Настой цитрусовых
У садоводов в хозяйстве часто есть высушенные апельсиновые или мандаринные корки. Их можно применять для борьбы с опасным насекомым. 150 г средства залейте 1 л кипятка и оставьте в теплом месте на восемь часов. После этого добавьте в жидкость прилипатель — 45 г хозяйственного мыла, измельченного на терке. Хорошо перемешайте раствор и процедите. Обрабатывайте растения из распылителя, пока белокрылка не погибнет.
Нашатырный спирт
Можно самостоятельно приготовить раствор, который будет отпугивать насекомых неприятным запахом. Вам потребуется 10 л чистой воды и одна столовая ложка нашатыря. Хорошо размешайте жидкость и опрыскивайте цветок несколько раз в день, особое внимание уделяя внутренней стороне листьев.
Травяной настой
Против белокрылки хорошо работают и травяные настои. Можно использовать сухой корень одуванчика или листья тысячелистника, которые есть в каждой аптеке. Заварите 100 г трав в 1 л воды и настаивайте сутки в темном месте. Затем процедите и тщательно обрабатывайте растения из пульверизатора примерно три или четыре раза в день.
Обработать профессиональными препаратами
Если же белокрылка успела дать многочисленное потомство, без магазинных средств не обойтись. При обработках применяйте комплексные и системные инсектициды. С периодичностью один раз в неделю повторяйте процедуру, чередуя препараты с разным действующим веществом. Читайте инструкцию и соблюдайте все меры предосторожности.
«Актара»
Средство можно применять одновременно для полива и опрыскивания зараженных цветов. Разведите его по инструкции, а затем обильно полейте растение и обработайте всю его надземную часть.
«Конфидор Экстра»
Как и предыдущий препарат, это средство двойного действия. Разведите его для полива и опрыскивания, проведите обработку, а затем повторите ее через 10 дней, чтобы уничтожить вылупившиеся личинки.
«Актеллик»
Контактный и системный инсектицид можно применять для обработок по листу. Разведите 2 мл в 1 л чистой воды и опрыскивайте цветок из пульверизатора каждые пять дней. Обязательно пройдитесь по верхнему слою почвы, стеблю и внутренней стороне листьев.
Особенности борьбы с белокрылкой на различных комнатных растениях
Ниже расскажем, как справиться с белокрылкой на разных видах комнатных цветов.
|Гербера
|Комнатные герберы довольно нежные и прихотливые, поэтому сильно страдают от вредителя. Не тратьте время на народные средства, лучше сразу начинайте обработки специальными препаратами
|Бегония
|Лечение бегонии осложняется тем, что эти цветы не любят, когда их опрыскивают в период покоя. Поэтому в первую очередь стоит обрезать всю листву, на которой расплодились личинки, а затем следует обработать инсектицидом по инструкции
|Гортензия
|Белокрылка редко заводится на гортензии, и на первых порах ее можно вывести при помощи теплого душа. Закройте землю полиэтиленом, а затем тщательно пролейте листья и стебли средним напором воды (+49…+50 °C). Повторяйте процедуру каждые три или четыре дня
|Фиалка
|Не самый популярный цветок у белокрылки, но если в вашем доме нет фуксии или пеларгонии, то вредитель может поселиться и на нем. Если насекомых мало, удалите листья с яйцами и личинками, а затем пролейте грунт раствором инсектицида
|Орхидея
|Сначала на цветке появляются светлые или желтые пятна, а затем листовые пластины и вовсе опадают. Чтобы избавиться от белокрылки, нужно осторожно удалять поврежденные части растения и каждые три дня тщательно опрыскивать его инсектицидами
|Роза
|Бороться с вредителем на розах помогает теплый душ. Поливайте средним напором воды (+49…+50 °C) в течение пяти минут. Особое внимание уделите стеблям и нижней части листьев. После этого опрыскайте растение раствором любого инсектицида или домашним настоем
|Фуксия
|Как и тля, белокрылка селится на молодых листочках и побегах этого цветка. При обнаружении вредителя обрежьте все пораженные части (если их не больше 5—7 штук), затем опрыскайте препаратом «Фитоверм» и поставьте в грунт картонные стрелы с одним из инсектицидов
|Пеларгония
|Этот цветок буквально притягивает к себе белокрылку. Особенно пеларгония грандифлора. При первых признаках вредителя промойте растение мыльным раствором, а затем опрыскайте почву и листья специальным препаратом строго по инструкции
Ошибки при борьбе с белокрылкой: какие бывают и как их избежать
Белокрылка имеет славу вредителя, с которым трудно справиться. Действительно, иногда насекомое появляется на растениях снова и снова, несмотря на все меры предосторожности. Чаще всего это происходит из-за ошибок цветоводов. Основные промахи перечислили в списке ниже.
- Не убирать зараженное растение на карантин. Из-за недостатка места многие оставляют цветы на том же подоконнике или той же подставке, где они стояли раньше. Это помогает насекомым заражать соседние растения. Если нет возможности переставить горшок, оберните все растение полиэтиленовым пакетом, чтобы не дать вредителям распространяться.
- Делать однократную обработку. Борьба с любым вредителем требует системного подхода. Поэтому опрыскивания и поливы должны быть регулярными. В первый раз вы избавляетесь от взрослых насекомых, а во второй — от вылупившихся личинок.
- Не делать уборку на месте заражения. На первой стадии личинки белокрылки довольно подвижные, поэтому они могут спрятаться где угодно. Обязательно вымойте подоконник, подставку или другое место, где стоял зараженный цветок, а также постирайте тканевые шторы.
- Использовать средства с одним и тем же действующим веществом. Белокрылка вырабатывает устойчивость к некоторым инсектицидам, поэтому во время повторных обработок меняйте препараты и проверяйте, чтобы у них были разные действующие вещества.
Профилактика белокрылки: как избежать появления вредителя
Несмотря на большие очаги распространения, можно значительно снизить шансы на попадание белокрылки в ваш дом или квартиру. Достаточно придерживаться следующих правил:
- все новые цветы и букеты, появляющиеся в доме, должны быть отправлены на двухнедельный карантин;
- если вы заносите на зимовку уличные растения, обязательно протравите грунт, так как нем точно будут личинки вредоносных насекомых;
- регулярно осматривайте комнатные цветы с лупой на предмет непонятных повреждений или изменений цвета листьев;
- в теплое время года обязательно устанавливайте на окна сетки с мелкими ячейками, чтобы через них не могли проникнуть взрослые насекомые;
- дезинфицируйте почву с грядки или клумбы, если берете ее для пересадки комнатных растений, а магазинный грунт покупайте только у проверенных производителей;
- регулярно проветривайте комнату, где стоят цветы и растения, и не допускайте излишней влажности воздуха, так как эти условия идеальны для развития белокрылки;
- не ставьте растения на подоконниках слишком близко друг к другу;
- протирайте листья растений ватными дисками или мягкой тканью один раз в две недели, а один раз в 30 дней устраивайте для них профилактический теплый душ;
- если цветы стоят на балконе или открытой лоджии, выполняйте профилактические обработки народными средствами.
Советы эксперта
«В борьбе с белокрылкой есть несколько средств, которые доказали свою эффективность. В первую очередь это магазинные липкие ловушки. Клейкие пластины желтого цвета привлекают и ловят взрослых особей, сокращая популяцию. Развешивайте их рядом с растениями для профилактики появления насекомых и для того, чтобы избавиться от бабочек. Из народных методов рекомендую настой чеснока: три измельченных зубца залейте 1 л воды и настаивайте сутки. Опрыскивайте три или четыре раза с интервалом в пять дней. Он поможет при небольшом заражении. Повторяйте обработки народными средствами и профессиональными препаратами два или три раза, чтобы уничтожить новые поколения вредителей», — рекомендует Николай Хромов.
Главное о белокрылке на комнатных растениях
Основные моменты из этой статьи мы собрали в небольшой список, с которым вы можете свериться, если на ваших цветах появилась белокрылка. Вот что нужно знать об этом вредителе:
1. В дом насекомое проникает через открытые двери и окна без сеток, из зараженного грунта (магазинного или взятого с собственной грядки), а также на покупных растениях.
2. Основной вред растениям причиняют крылатые самки и подвижные личинки в первой стадии своего развития. Во второй стадии они присасываются к цветку в одном месте и перестают передвигаться.
3. При первых признаках поражения (пятна на листьях, деформация побегов и листовых пластин, липкий налет, рой мелких насекомых над цветами) унесите цветок на карантин, подальше от других растений.
4. Зараженный цветок обрабатывайте комплексно: теплый душ, обрезка частей с обилием насекомых, опрыскивание и полив раствором инсектицидов. Остальные растения обрабатывайте для профилактики: теплый душ, опрыскивание народными средствами, стрелы с инсектицидом в грунте.
5. Обязательно вымойте с хлором или любым другим моющим средством подоконник, где стоял зараженный цветок, а также стекло и откосы. Тканевые шторы постирайте.
6. Для профилактики появления бабочки регулярно проветривайте комнату, не допускайте застоя влаги в поддонах и цветах, контролируйте влажность.
7. При повторных обработках выбирайте препараты с разными действующими веществами, чтобы у насекомых не выработалась к ним устойчивость.
Эксперт: Николай Хромова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»