Народные приметы на 6 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как День Тимофея Весновея. Православные почитали память преподобного целителя Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке, умел изгонять злых духов и до конца своих дней соблюдал обет не смотреть в лица женщинам.
Приметы погоды 6 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 6 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что приятная погода в этот день повлечет за собой погожую весну.
- Раскаты грома при северном ветре знаменовали прохладные весенние дни, при восточном — сухие, при южном — солнечные.
- Набухшие почки на деревьях свидетельствовали о скором визите теплой погоды.
- Сосульки без признаков таяния сулили близость похолодания.
- Ручьи на дорогах вели за собой ранний посевной сезон.
- Возвращение перелетных птиц в этот день знаменовало обильный урожай хлеба.
Что нужно делать 6 марта
В этот день пожилым советовалось больше гулять на свежем воздухе, чтобы накопить силы на будущий сезон. А хозяюшки старались выбросить из жилья старье, чтобы распрощаться с былыми невезениями и недугами.
Чтобы призвать достаток в дом, люди распахивали двери навстречу солнцу. При этом старались не запустить кошек или собак, считая, что тогда в жилье прорвется нечистая сила.
Что запрещено делать 6 марта
В этот день не рекомендовалось употреблять спиртные напитки, чтобы не накликать невзгоды и не лишиться разума. Запрещались и любые действия с комнатными цветами, чтобы в ближайшем будущем растения не погибли.
Также народ Руси старался не ссориться 6 марта. Люди боялись затянуть конфликт на долгие годы, поэтому обходили спорные моменты в этот день стороной.