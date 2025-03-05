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Народные приметы на 6 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Издавна на Руси народ тщательно считался с приметами. Люди надеялись, что суеверия защитят от напастей и привлекут благополучие. Поэтому знания о приметах ответственно передавались из поколения в поколение. Предлагаем ознакомиться с суевериями на 6 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik.com/CC0

Эта дата была известна как День Тимофея Весновея. Православные почитали память преподобного целителя Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке, умел изгонять злых духов и до конца своих дней соблюдал обет не смотреть в лица женщинам.

Приметы погоды 6 марта

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 6 марта в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что приятная погода в этот день повлечет за собой погожую весну.
  • Раскаты грома при северном ветре знаменовали прохладные весенние дни, при восточном — сухие, при южном — солнечные.
  • Набухшие почки на деревьях свидетельствовали о скором визите теплой погоды.
  • Сосульки без признаков таяния сулили близость похолодания.
  • Ручьи на дорогах вели за собой ранний посевной сезон.
  • Возвращение перелетных птиц в этот день знаменовало обильный урожай хлеба.

Что нужно делать 6 марта

В этот день пожилым советовалось больше гулять на свежем воздухе, чтобы накопить силы на будущий сезон. А хозяюшки старались выбросить из жилья старье, чтобы распрощаться с былыми невезениями и недугами.

Чтобы призвать достаток в дом, люди распахивали двери навстречу солнцу. При этом старались не запустить кошек или собак, считая, что тогда в жилье прорвется нечистая сила.

Что запрещено делать 6 марта

В этот день не рекомендовалось употреблять спиртные напитки, чтобы не накликать невзгоды и не лишиться разума. Запрещались и любые действия с комнатными цветами, чтобы в ближайшем будущем растения не погибли.

Также народ Руси старался не ссориться 6 марта. Люди боялись затянуть конфликт на долгие годы, поэтому обходили спорные моменты в этот день стороной.