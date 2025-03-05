Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель в южной Атлантике

Уже через несколько месяцев, в декабре 2024 года, ледяной глыбе удалось вырваться из «ловушки». Айсберг по размерам в два раза больше Лондона и весит почти 1 трлн т. Он начал дрейфовать в Южном океане в сторону британского острова Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. Британские ученые прогнозировали возможное столкновение ледяной глыбы с островом, но в конце концов траектория его движения изменилась, и он прошел вдали от береговой линии.