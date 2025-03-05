Крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель в южной Атлантике

Самый большой в мире айсберг A23a сел на мель недалеко от британского острова Южная Георгия в южной Атлантике, сообщила Британская антарктическая служба (BAS).
Доктор Эндрю Мейер отметил, что уже скоро айсберг может расколоться на части под действием теплых океанических течений. По словам специалиста, мелкие фрагменты айсберга представляют большую опасность для рыболовецких судов в этом районе.
Сейчас ученые наблюдают за тем, как айсберг повлияет на окружающую среду.
«Будет интересно посмотреть, что произойдет сейчас. С научной точки зрения нам интересно, как айсберг повлияет на местную экосистему. Питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут стать пищей для пингвинов и тюленей», — добавил доктор Мейер.
В настоящий момент айсберг находится на континентальном шельфе субантарктического острова Южная Георгия, примерно в 90 км от суши. По данным BAS, подобные гигантские айсберги неизбежно раскалываются на более мелкие фрагменты и быстро тают, однако предсказать, когда это случится, пока невозможно.
В начале февраля от айсберга A23a откололась ледяная глыба площадью 80 кв. км. Отколовший кусок льда составляет примерно 2% ледяного гиганта. Таким образом, с ноября 2023 года площадь айсберга сократилась почти на 11%.
Айсберг A23a откололся от шельфового ледника Филхнера в 1986 году. Долгое время он оставался неподвижно прикрепленным ко дну моря Уэделла. В июле 2023 года стало известно, что А23а начал двигаться со скоростью около 150 км в месяц. Однако в августе 2024 года айсберг попал в океанический вихрь и остановился. Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) прогнозировали, что айсберг будет вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения до полного разрушения, однако этого не случилось.
Уже через несколько месяцев, в декабре 2024 года, ледяной глыбе удалось вырваться из «ловушки». Айсберг по размерам в два раза больше Лондона и весит почти 1 трлн т. Он начал дрейфовать в Южном океане в сторону британского острова Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. Британские ученые прогнозировали возможное столкновение ледяной глыбы с островом, но в конце концов траектория его движения изменилась, и он прошел вдали от береговой линии.
Ранее ученые раскрыли катастрофические последствия таяния ледника Судного дня — так называют ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. По оценкам специалистов, таяние ледяной глыбы грозит повышением уровня Мирового океана на полметра, что может дестабилизировать состояние соседних ледников, чье таяние повысит уровень воды на 3 м. Таяние происходит активно из-за того, что в трещины проникает теплая вода. Ледник исчезает со скоростью 30 м в год.