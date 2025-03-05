Свет, градусы, полив. Уход за рассадой томатов после всходов первые 10 дней

Растения в тепле и влаге взрослеют стремительно, но это не значит, что им нужна постоянная «водная диета». Важно найти баланс: почва должна быть достаточно увлажнённой, чтобы растения выглядели бодрыми и упругими, но не переувлажнённой, чтобы избежать закисания. Следите за тем, чтобы грунт успевал просыхать между поливами.