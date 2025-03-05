Свет, градусы, полив. Уход за рассадой томатов после всходов первые 10 дней

Огородники России уже вовсю сеют рассаду для будущего дачного сезона. Но важно понимать, что у культур есть несколько этапов. Первый — когда мы обрабатываем семена перед посевом. Второй — сам процесс посадки. Далее — уход за рассадой после всхода.
И сегодня мы расскажем именно про третий этап — рассада показала первые росточки — что же мы делаем дальше?
Солнечный свет
Садовод и агроном Светлана Краснолуцкая уверена, что главным образом, нужно переставить стаканчики с взошедшими семенами на солнечную сторону.
«И как только в комнате начнет темнеть — сразу надо включать подсветку», — отметила эксперт.
Снижаем температуру
Также рассаде надо снизить температуру. В квартирных условиях это сделать, конечно, достаточно трудно. Но обычно садоводы открывают окна, чтобы опустить температуру. Главное, чтобы не было сквозняков.
На ночь окна лучше закрывать, чтобы не было переохлаждения.
Если есть возможность выключить отопление — отключайте. Если нет, то на радиатор положите полотенце, таким образом вы снизите температуру в помещении.
В течение первых 5−7 дней рассада томатов должна находиться при температуре +14−16°С.
«Если температура будет выше, то растения будут быстро расти и вытягиваться. А это плохо», — добавила Краснолуцкая.
Увлажнение почвы
Растения в тепле и влаге взрослеют стремительно, но это не значит, что им нужна постоянная «водная диета». Важно найти баланс: почва должна быть достаточно увлажнённой, чтобы растения выглядели бодрыми и упругими, но не переувлажнённой, чтобы избежать закисания. Следите за тем, чтобы грунт успевал просыхать между поливами.
Скорость, с которой почва сохнет, напрямую зависит от температуры. На солнечном южном подоконнике в жаркий день земля просыхает молниеносно. Если не успеть вовремя полить, растения моментально потеряют тургор и начнут вянуть. В то же время, прохладная земля дольше сохраняет влагу. Частые поливы в таких условиях приведут к застою влаги и закислению грунта — это чревато проблемами для саженцев.
«Поэтому я делаю так: набираю в спринцовку воду и аккуратно по краям, где почвогрунт отстает от стеночек, увлажняю. Таким образом, вода проходит по стенкам на дно, и влажность поддерживается во всех слоях почвы», — подытожила садовод.