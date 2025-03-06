Народные приметы на 7 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Маврикиев день. Православные почитали память мученика Маврикия Апамейского, военачальника, который в 305 году вместе с сыном и 70 воинами подвергся жутким издевательствам за распространение веры, но так и не был сломлен.
Приметы погоды 7 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 7 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что низкий полет ласточек знаменовал дождь, а высокий — ветер.
- Холодное 7 марта сулило дождливый летний сезон.
- Хлопья снега сообщали о позднем приходе весны.
- Теплые солнечные лучи в дневное время говорили о погожей погоде весь год.
- Звон жаворонков знаменовал скорый приход весны.
- Сухое 7 марта сулило недождливую теплую осень.
- Громкое воркование голубей и шорох сосен и елей свидетельствовали о скором потеплении.
Что нужно делать 7 марта
В этот день традиционно в огуречном рассоле варили уху из карася, плотвы или пескаря с кореньями и пряностями. Также рекомендовалось угощать зернами перелетных птиц, чтобы призвать в дом достаток.
Кроме того, 7 марта народ выходил на улицу следить за их поведением. Считалось, что увидеть в этот день, как грач вьет гнездо, — верная дорога к счастливой жизни.
Что запрещено делать 7 марта
В этот день не рекомендовалось стирать, гладить и рукодельничать, чтобы не привлечь в дом склоки и неверность. Также люди старались не вытирать лицо и руки чужими полотенцами, чтобы не перенять на себя невзгоды их владельцев.
Мужчинам не советовалось 7 марта первыми приветствовать своих женщин. Нарушившие же правила после боялись, что в семье воцарится неуважительная атмосфера. Кроме того, супругам запрещалось спать отдельно друг от друга, чтобы впоследствии не попасться на удочку развода.
Еще один необычный запрет касался ласточек. Указать пальцем на этих птиц 7 марта значило лишиться популярности среди противоположного пола.