Народные приметы на 8 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Кроме того, под запретом 8 марта оказывались рваные и грязные вещи. Такое одеяние сулило болезни. Также запрещалось избавляться от паутины, сплетенной в доме в этот день, до самой Пасхи. Считалось, что так насекомые привнесли в дом счастье.