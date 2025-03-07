Народные приметы на 8 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Поликарпов день. Христиане чтили память епископа Поликарпа Смирнского. Святой прославился за активное распространение веры в Азии.
Приметы погоды 8 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 8 марта в 2025 году о погоде.
- Если в этот день сорока залезала под крышу — стоило ожидать вьюгу.
- Хлопья снега знаменовали морозную погоду на Пасху.
- Подлеты сорок к домам означали приближение студеных дней.
- Лежащие на земле лошади сулили надвижение вьюги.
- Летающие в полях или лесах сороки сообщали о скором потеплении.
- Если птицы вили гнезда на солнечной стороне деревьев или домов, люди ждали прохладное лето.
- Стук дятлов сулил позднее наступление весенних деньков.
- Пение синиц зазывало теплую погоду, а крики зябликов — морозную.
Что нужно делать 8 марта
Этот день женщины старались провести в компании, где присутствовал хотя бы один мужчина. Предполагалось, что такой досуг поможет незамужним дамам отыскать вторую половинку до конца года, а семейных убережет от сплетен.
Также, чтобы не получить плохие вести, народ всячески пытался в начале дня концентрироваться только на позитиве и гнать от себя тоску. Еще одна интересная традиция — заметать сор с улицы в жилье. Так незамужние женщины пробовали призвать к себе женихов.
Что запрещено делать 8 марта
В этот день мужчинам запрещалось неуважительно разговаривать с женщинами. Провинившихся ждали финансовые несчастья. Также отцам не рекомендовалось ругаться на дочерей, чтобы не раззадорить на пакости нечистые силы.
Кроме того, под запретом 8 марта оказывались рваные и грязные вещи. Такое одеяние сулило болезни. Также запрещалось избавляться от паутины, сплетенной в доме в этот день, до самой Пасхи. Считалось, что так насекомые привнесли в дом счастье.