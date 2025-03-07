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Народные приметы на 8 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Издревле на Руси народ пытался максимально прислушиваться к приметам. Таким образом люди старались защититься от превратностей судьбы и расположить к себе позитивную энергию. Львиная доля суеверий дожила до сегодняшнего дня. Давайте окунемся в мир примет на 8 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Эта дата была известна как Поликарпов день. Христиане чтили память епископа Поликарпа Смирнского. Святой прославился за активное распространение веры в Азии.

Приметы погоды 8 марта

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 8 марта в 2025 году о погоде.

  • Если в этот день сорока залезала под крышу — стоило ожидать вьюгу.
  • Хлопья снега знаменовали морозную погоду на Пасху.
  • Подлеты сорок к домам означали приближение студеных дней.
  • Лежащие на земле лошади сулили надвижение вьюги.
  • Летающие в полях или лесах сороки сообщали о скором потеплении.
  • Если птицы вили гнезда на солнечной стороне деревьев или домов, люди ждали прохладное лето.
  • Стук дятлов сулил позднее наступление весенних деньков.
  • Пение синиц зазывало теплую погоду, а крики зябликов — морозную.

Что нужно делать 8 марта

Этот день женщины старались провести в компании, где присутствовал хотя бы один мужчина. Предполагалось, что такой досуг поможет незамужним дамам отыскать вторую половинку до конца года, а семейных убережет от сплетен.

Также, чтобы не получить плохие вести, народ всячески пытался в начале дня концентрироваться только на позитиве и гнать от себя тоску. Еще одна интересная традиция — заметать сор с улицы в жилье. Так незамужние женщины пробовали призвать к себе женихов.

Что запрещено делать 8 марта

В этот день мужчинам запрещалось неуважительно разговаривать с женщинами. Провинившихся ждали финансовые несчастья. Также отцам не рекомендовалось ругаться на дочерей, чтобы не раззадорить на пакости нечистые силы.

Кроме того, под запретом 8 марта оказывались рваные и грязные вещи. Такое одеяние сулило болезни. Также запрещалось избавляться от паутины, сплетенной в доме в этот день, до самой Пасхи. Считалось, что так насекомые привнесли в дом счастье.