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Синоптик Вильфанд: прошедшая зима стала второй самой теплой в истории наблюдений

В России прошедшая зима оказалась второй самой теплой в истории наблюдений. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 77% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Как отметил синоптик, теплее была только зима 2019−2020 годов.

По словам Вильфанда, средняя температура зимы на всем Северном полушарии повторила рекордные достижения, установленные в прошлом году с точностью до 0,1 градуса. При этом постоянные метеонаблюдения на всей территории страны начались с 1891 года.

Между тем специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в Москве заметное потепление с 8 по 11 марта. С его слов, дневная температура поднимется до 10−12 градусов. Плюсовые значения ожидаются и в ночные часы.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ближайшие выходные в Москве столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов. Он не исключил возможность установления нового рекорда для этого дня.