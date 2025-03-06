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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце была зарегистрирована вспышка класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 82% 740 мм рт. ст. +8°

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7», — сообщает ИПГ, передает ТАСС. Отмечается, что ее продолжительность составляет девять минут.

Согласно системе классификаций, солнечные вспышки разделяются на пять категорий в зависимости от интенсивности их рентгеновского излучения. Эти категории обозначаются как A, B, C, M и X. Каждая последующая категория указывает на десятикратное увеличение мощности по сравнению с предыдущей. Солнечные вспышки часто сопровождаются массовыми выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, оказывая значительное воздействие на магнитосферу планеты.