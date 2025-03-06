На Солнце произошла мощная вспышка

Согласно системе классификаций, солнечные вспышки разделяются на пять категорий в зависимости от интенсивности их рентгеновского излучения. Эти категории обозначаются как A, B, C, M и X. Каждая последующая категория указывает на десятикратное увеличение мощности по сравнению с предыдущей. Солнечные вспышки часто сопровождаются массовыми выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, оказывая значительное воздействие на магнитосферу планеты.