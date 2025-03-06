Дождь и мокрый снег могут продлиться в Москве и Подмосковье до утра

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Дождь и мокрый снег могут продлиться в Московском регионе до утра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«В период до 09:00 ожидается облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал собеседник агентства. По расчетам синоптиков, количество выпавших осадков может составить до 3 мм, а прирост снега — до 1 см.
Столбики термометров этой ночью покажут от 0 до плюс 2 градусов в Москве и до плюс 3 градусов в Подмосковье. Ветер ожидается западный со скоростью до 12 м/с и порывами до 14 м/с. Днем в четверг, 6 марта, воздух в столице и по области может прогреться до плюс 7 градусов. При этом не исключен небольшой дождь, способный принести до 1 мм осадков.
На прогностической карте погодных предупреждений территория Москвы и Подмосковья окрашена в зеленый цвет, символизирующий отсутствие предупреждений об опасных метеоусловиях.
Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщил о переходе городских служб Москвы в режим повышенной готовности. «Согласно экстренному сообщению метеорологов, сегодня, 6 и 7 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с», — отмечал Бирюков, слова которого цитирует официальный Тelegram-канал комплекса городского хозяйства мэрии. В частности, там отмечается, что в мегаполисе «принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий», а электросетевым организациям «дано указание подготовить источники аварийного питания».