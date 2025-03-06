Дождь и мокрый снег могут продлиться в Москве и Подмосковье до утра

Столбики термометров этой ночью покажут от 0 до плюс 2 градусов в Москве и до плюс 3 градусов в Подмосковье. Ветер ожидается западный со скоростью до 12 м/с и порывами до 14 м/с. Днем в четверг, 6 марта, воздух в столице и по области может прогреться до плюс 7 градусов. При этом не исключен небольшой дождь, способный принести до 1 мм осадков.