Вильфанд пообещал «праздничную» и теплую погоду 8 Марта в трех округах РФ

Он также отметил, что холодная погода 8 Марта прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке, морозы составят минус 43−48 градусов. Существенно понизится температура и в Ямало-Ненецком автономном округе, ночью прогнозируется до минус 30−35 градусов. «Но это никак не повлияет на настроение, оно будет повсеместно. Я с удовольствием поздравляю всех женщин с наступающим замечательным праздником», — заключил метеоролог.