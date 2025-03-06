Вильфанд пообещал «праздничную» и теплую погоду 8 Марта в трех округах РФ

«Погодный “подарок” будет в центре европейской России, в Москве и сопредельных областях температура будет от плюс 5 до плюс 10 градусов 8 и 9 марта, и самое главное, что погода будет солнечной», — сказал он.
По словам Вильфанда, существенно потеплеет на юге, в Краснодарском крае и Ставрополье температура будет около плюс 15 градусов, в Крыму показатель повысится до плюс 18. Что касается Северо-Западного федерального округа, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях дневная температура будет превышать норму на 4−8 градусов. В Калининградской области значения днем могут достичь плюс 15 градусов.
Он также отметил, что холодная погода 8 Марта прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке, морозы составят минус 43−48 градусов. Существенно понизится температура и в Ямало-Ненецком автономном округе, ночью прогнозируется до минус 30−35 градусов. «Но это никак не повлияет на настроение, оно будет повсеместно. Я с удовольствием поздравляю всех женщин с наступающим замечательным праздником», — заключил метеоролог.