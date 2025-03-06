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В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 94% 740 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на пятницу ожидается температура в пределах плюс 4 — плюс 6 градусов.

Ветер будет западный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на пятницу температура будет от плюс 1 до плюс 6 градусов.