В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на пятницу ожидается температура в пределах плюс 4 — плюс 6 градусов.
Ветер будет западный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на пятницу температура будет от плюс 1 до плюс 6 градусов.