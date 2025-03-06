Поможет антифриз. Как защитить сад от внезапных весенних заморозков

Агроном Ольга Павлова рассказала, как это сделать:
«Как-то летом кум спросил, мол, поделись секретом, вот у тебя черешни плодоносят, а у меня нет. И когда я сказала, что их обрабатывать надо и не один раз, да еще и препарат стоит под 300 рублей за 100 мл. Его ответ, впрочем, был ожидаем: “Не, ну это я делать не буду. Да еще за такие деньги”.
Как вы понимаете, сидеть под деревом и ждать, когда урожай сам по себе появится, бессмысленно. А если учитывать стоимость теряемого урожая, цена препарата — это сущие копейки. А что надо делать? В этом случае как нельзя кстати подходит поговорка «Как потопаешь — так и полопаешь». Чтобы получить хороший урожай при любой весенней погоде, плодовый сад надо нянчить".
Погодные качели
Чаще всего без плодов мы остаемся именно из-за погоды, то есть деревья цвести начинают, а тут раз и морозец знатный, минус 3−4 градуса и несколько дней подряд. А потом сырость и холодно, днем градусов 6−8. Ну отцвели, что-то завязалось, и снова ночью минус, как контрольный выстрел, чтобы уж наверняка никаких плодов вы не получили.
Такую картину мы в последнее время наблюдаем достаточно часто. Меня планы природы оставить сад без урожая не устраивают, поэтому мы с мужем внимательно следим за прогнозом погоды и опрыскиваем своевременно все растения. Благо сейчас промышленность предлагает новые препараты для этих целей.
Поможет антифриз
Все, наверное, знают, что такое антифризы. Большинство, конечно, сразу вспомнят автомобили и системы отопления в домах. А вот с растениями это слово как-то не вяжется. В настоящее время уже очень даже вяжется. С научной точки зрения, такие препараты для растений называются криопротекторами, которые бывают проникающими в ткани растений и непроникающими. В промышленном садоводстве и фермерских хозяйствах эти препараты уже вовсю применяются, а вот владельцы приусадебных участков еще отстают от новых веяний. Проникающие препараты защищают растения изнутри, а непроникающие — снаружи, на границе поверхности и воздуха.
Считается, что применять их нужно одновременно, но не смешивать в одну емкость.
Поливаем приствольные круги
Ну и конечно, перед неблагоприятным прогнозом неплохо бы полить приствольные круги как деревьев, так и кустарников. Обрабатывать деревья надо начинать за пять-семь дней до предполагаемых заморозков, если использовать непроникающие криопротекторы, и за три-семь часов до начала заморозка проникающим препаратом.
При ожидании длительного похолодания имеет смысл сначала обработать антифризом проникающего действия, примерно за три дня до развития неблагоприятной ситуации, а затем на следующий день — непроникающим препаратом. Наиболее оправданно это для зацветающих плодовых деревьев и кустов, злаковых, винограда, высаженной рассады, декоративных культур.