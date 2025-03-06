Поможет антифриз. Как защитить сад от внезапных весенних заморозков

«Как-то летом кум спросил, мол, поделись секретом, вот у тебя черешни плодоносят, а у меня нет. И когда я сказала, что их обрабатывать надо и не один раз, да еще и препарат стоит под 300 рублей за 100 мл. Его ответ, впрочем, был ожидаем: “Не, ну это я делать не буду. Да еще за такие деньги”.