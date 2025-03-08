Народные приметы на 9 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Не рекомендовалось в этот день и готовить блюда из утки, чтобы не стать центральным сюжетом местных сплетен. Кроме того, люди не рубили 9 марта деревья и не выкорчевывали пни: боялись призвать трагедию. Девушки же старались обойтись в этот день без плетения кос, чтобы не вплести в жизнь неурядицы.