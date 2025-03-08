Народные приметы на 9 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Иванов день. Христиане почитали память ближайшего предшественника Иисуса Христа — Иоанна Предтечи. Святой вел аскетичный образ жизни в пустыне, крестил в Иордане самого Спасителя и был обезглавлен из-за интриг иудейской правительницы Иродиады и ее дочери Саломеи. Люди 9 марта просили Иоанна излечения от головных болей, здоровья детей и оберега посевов.
Приметы погоды 9 марта
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 9 марта в 2025 году о погоде.
- Полагалось, что, если в этот день птицы вили гнезда на солнечной стороне, стоило ждать прохладного лета.
- Пение синиц 9 марта означало приближение теплых деньков.
- Если выпадал снег, люди ожидали морозную неделю перед Пасхой.
- Целодневный сон домашних животных сулил скорое наступление тепла.
- Карканье ворон сообщало о дождливом лете.
- Теплое 9 марта веяло новостями о преимущественно прекрасной погоде в июне, июле и августе.
Что нужно делать 9 марта
В этот день люди особое внимание уделяли лечению серьезных болезней, чтобы они как можно скорее перестали мучить организм. Также народ старался 9 марта посильно помочь финансово нуждающимся, чтобы вскоре в дом вернулись денежные блага вдвойне.
Кроме того, в этот день люди искали взглядом в небе жаворонков и аистов. Считалось, что встреча с этими птицами подарит счастье на весь год. А рыбаки ожидали на 9 марта хороший улов, чтобы пригласить вечером за богатый рыбный стол гостей и накормить нуждающихся.
Что запрещено делать 9 марта
Чтобы не свалиться в недуге и не лишиться финансов, в этот день запрещалось стричься, избавляться от старья, открывать двери незнакомцам, планировать будущее и покупать дорогостоящие товары. Также 9 марта запрещалось наступать на сугробы, чтобы не накликать хаос в рабочие и домашние дела.
Не рекомендовалось в этот день и готовить блюда из утки, чтобы не стать центральным сюжетом местных сплетен. Кроме того, люди не рубили 9 марта деревья и не выкорчевывали пни: боялись призвать трагедию. Девушки же старались обойтись в этот день без плетения кос, чтобы не вплести в жизнь неурядицы.