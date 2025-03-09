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Народные приметы на 10 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Искони на Руси народ прилагал всевозможные усилия, чтобы соблюдать законы примет. Люди так побуждали позитивные силы окутать их жизнь счастьем и пытались отпугнуть негативные явления. Большая часть суеверий дошла до наших дней. Давайте окунемся в мир примет на 10 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Почки на дереве ранней весной
Источник: Freepik

Эта дата была известна как День Тараса Бессонного. Православные чтили память святого Тарасия — патриарха Константинопольского, который жил в конце VIII — начале IX веков и положил свои дни на помощь как можно большему количеству сирот и нищих.

Приметы погоды 10 марта

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 10 марта в 2025 году о погоде.

  • Полагалось, что, если в этот день расшумятся вороны, стоит ждать дождливого лета.
  • Стройка гнезд грачами предвещала скорый визит весны.
  • Стук дятла, напротив, говорил о долгом ожидании весенних деньков.
  • Снегопад 10 марта знаменовал промозглую неделю перед Пасхой.
  • Столкновение с белым зайцем сообщало о длительных морозах.
  • Чихание домашних животных в непогожее 10 марта означало переход уличной температуры в позитивное русло.
  • Купание птиц в снегу или лужах влекло за собой теплые дни.

Что нужно делать 10 марта

В этот день люди старались не ложиться спать до захода солнца и не глядеть с улицы в жилье через окно. Боялись нечистой силы — не дай Бог вгонит в тело зловещую лихорадку.

Также народ поутру проверял прочность дверных петель. Считалось, что, если 10 марта что-то случится со входным порталом, семью вскоре настигнет мор, пожар или смерть.

Что запрещено делать 10 марта

Люди в этот день внимательно подходили к выбору одежды. Замерзнуть 10 марта значило непременно занемочь. Не рекомендовалось и ходить или ездить по льду, чтобы не столкнуться с болью в костях.

Также запрещалось стричься, чтобы не укоротить себе жизнь. Не советовалось и передавать в этот день донашивать вещи ребенка, чтобы не лишить малыша здоровья.