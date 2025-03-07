После небольшого затишья ученые прогнозируют геоудары

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в пятницу, 7 марта, геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, вследствие спада солнечной активности в предшествующие дни.
Kp-индекс, отражающий уровень активности, будет равен всего двум баллам, вероятность возникновения магнитных бурь, по оценке ученых, крайне мала — всего 3%, а шансы на геомагнитные возмущения — 15%.
Однако уже в субботу, 8 марта, ситуация начнет меняться, и на следующий день Землю накроет геомагнитная буря, которая продлится до 12 марта.
В этот период магнитное поле нашей планеты будет находиться в состоянии повышенной активности, а индекс активности достигнет 4 баллов. Повышенная напряженность будет сохраняться в течение всей следующей недели.