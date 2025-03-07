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После небольшого затишья ученые прогнозируют геоудары

Согласно прогнозам экспертов, геомагнитная обстановка в марте будет нестабильной.

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в пятницу, 7 марта, геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, вследствие спада солнечной активности в предшествующие дни.

Kp-индекс, отражающий уровень активности, будет равен всего двум баллам, вероятность возникновения магнитных бурь, по оценке ученых, крайне мала — всего 3%, а шансы на геомагнитные возмущения — 15%.

Однако уже в субботу, 8 марта, ситуация начнет меняться, и на следующий день Землю накроет геомагнитная буря, которая продлится до 12 марта.

В этот период магнитное поле нашей планеты будет находиться в состоянии повышенной активности, а индекс активности достигнет 4 баллов. Повышенная напряженность будет сохраняться в течение всей следующей недели.