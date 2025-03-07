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Ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта, рассказал синоптик

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Прошедшая ночь в столице стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет, такие температурные показатели практически соответствуют многолетним показателям мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +4° 6 м/с 48% 752 мм рт. ст. +10°
Источник: © РИА Новости

«Майские ночи наступили в Москве: установлен антирекорд минимальной температуры. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет. Столбик минимального термометра на главной метеостанции ВДНХ показал плюс 6,4, что выше прежнего рекорда теплой ночи, который в 2020 году составлял плюс 5,5. На метеостанции Балчуг минимальная температура составила плюс 6,9, Строгино — плюс 5,8, Тушино — плюс 5,6, Бутово — плюс 5,5», — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что в Подмосковье разброс ночных температур составил от плюс 4,9 градуса в Черустях до плюс 6,7 градуса в Ново-Иерусалиме.

«Такой температурный фон на 12 градусов теплее нормы климата марта, выше, чем положено в апреле и практически соответствует многолетним показателям мая», — пояснил специалист.