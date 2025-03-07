В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов, сообщает Единая Геофизическая служба.
Подземные точки зафиксировали рядом с курортным поселком Новомихайловским Туапсинского района Краснодарского края. Уточняется, что землетрясение случилось ночью. Подземный толчок зарегистрировали на глубине 10 км.
Напомним, в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9. Сейсмическая активность была зафиксирована вечером 12 февраля на побережье. Эпицентр находился в районе Туапсе.
Ранее мы писали, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Днем 13 февраля в 12 часов 12 минут жители города-курорта почувствовали подземный толчок. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что магнитуда толчков составила 4,2. Эпицентр находился на глубине восьми километров на расстоянии 46 км к северу от города.