В Москве снег окончательно растаял из-за рекордного тепла

«В столичном регионе за минувшие сутки, на фоне рекордного тепла, последние “островки” со снежным покровом окончательно растаяли — ни одна метеостанция не фиксирует снега, и линия сугробов сдвинулась на восток на 230−280 км от Москвы», — написал он в своем телеграм-канале.