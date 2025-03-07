В Москве снег окончательно растаял из-за рекордного тепла

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Снежный покров полностью растаял в столице из-за рекордного тепла в первую неделю марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столичном регионе за минувшие сутки, на фоне рекордного тепла, последние “островки” со снежным покровом окончательно растаяли — ни одна метеостанция не фиксирует снега, и линия сугробов сдвинулась на восток на 230−280 км от Москвы», — написал он в своем телеграм-канале.
Синоптик подчеркнул, что через неделю граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200−300 км. Сейчас снег пока сохраняется на юге Краснодарского края, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа.