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В Москве снег окончательно растаял из-за рекордного тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что линия сугробов сдвинулась на восток на 230−280 км от столицы.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Снежный покров полностью растаял в столице из-за рекордного тепла в первую неделю марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе за минувшие сутки, на фоне рекордного тепла, последние “островки” со снежным покровом окончательно растаяли — ни одна метеостанция не фиксирует снега, и линия сугробов сдвинулась на восток на 230−280 км от Москвы», — написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик подчеркнул, что через неделю граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200−300 км. Сейчас снег пока сохраняется на юге Краснодарского края, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа.