Все погибнет. Против грибов: как бороться с опасными заболеваниями сада

До конца 1970-х годов прошлого столетия мы о таких «непрошеных гостях» даже не слышали. В США и Западной Европе коккомикоз был уже распространен чуть ли не повсеместно. Затем вспышки поражения садов стали регистрироваться на территории Эстонии, Латвии, Белоруссии, Калининградской области и Украины, то есть в тех регионах, что расположены на западе. Для спор грибов границ не существует. В те времена со всякими болячками растений боролись бордосской жидкостью, а с вредителями — дустом. В связи с дустом вспомнилось, мы с мамой разговаривали о ее куме, мол, плохо ходить стала, все-таки ей уже 96 лет. Вот, говорят, что дуст вреден. А сколько мы с нею его в свои легкие втянули. Как начинают высадки стрелки выбрасывать, тля нападает на них. Сразу в колхозе всей бригаде марлевые мешочки с дустом раздают. Привязываешь его к палке и идешь по рядам, обсыпая каждое растение. Мы, говорит, стали живучие, как тараканы, нас никакой коронавирус не возьмет, в дусте не выживет. Но вернемся к нашим баранам, т. е. к патогенным грибам. В конце весны — начале лета на листве косточковых культур появляются малюсенькие пятна (1−2 мм) красно-коричневого цвета, постепенно их становится все больше, они сливаются в несколько больших пятен. На обратной стороне листа проявляются серо-белые или розовые подушечки со спорами. При сильном поражении черешки и плоды, а также молодые побеги тоже покрываются пятнами. Вкус и внешний вид плодов делают их несъедобными. Как правило, уже в августе, деревья стоят без листвы, которая раньше времени пожелтела и опала.