Все погибнет. Против грибов: как бороться с опасными заболеваниями сада

Откуда все пошло
До конца 1970-х годов прошлого столетия мы о таких «непрошеных гостях» даже не слышали. В США и Западной Европе коккомикоз был уже распространен чуть ли не повсеместно. Затем вспышки поражения садов стали регистрироваться на территории Эстонии, Латвии, Белоруссии, Калининградской области и Украины, то есть в тех регионах, что расположены на западе. Для спор грибов границ не существует. В те времена со всякими болячками растений боролись бордосской жидкостью, а с вредителями — дустом. В связи с дустом вспомнилось, мы с мамой разговаривали о ее куме, мол, плохо ходить стала, все-таки ей уже 96 лет. Вот, говорят, что дуст вреден. А сколько мы с нею его в свои легкие втянули. Как начинают высадки стрелки выбрасывать, тля нападает на них. Сразу в колхозе всей бригаде марлевые мешочки с дустом раздают. Привязываешь его к палке и идешь по рядам, обсыпая каждое растение. Мы, говорит, стали живучие, как тараканы, нас никакой коронавирус не возьмет, в дусте не выживет. Но вернемся к нашим баранам, т. е. к патогенным грибам. В конце весны — начале лета на листве косточковых культур появляются малюсенькие пятна (1−2 мм) красно-коричневого цвета, постепенно их становится все больше, они сливаются в несколько больших пятен. На обратной стороне листа проявляются серо-белые или розовые подушечки со спорами. При сильном поражении черешки и плоды, а также молодые побеги тоже покрываются пятнами. Вкус и внешний вид плодов делают их несъедобными. Как правило, уже в августе, деревья стоят без листвы, которая раньше времени пожелтела и опала.
Как понять, что это оно
Часто бывает, что сначала дерево поражается монилиозом, а затем на ослабленный экземпляр «нападает» коккомикоз. Монилиальный ожог — еще одна напасть, пострашнее предыдущей. Споры этого грибка проникают в растение через цветоножку, добираясь до древесины молодого прироста. Там грибница развивается, разрушая ветки изнутри, которые затем засыхают. Образовавшиеся плоды засыхают и мумифицируются, оставаясь висеть на дереве. К началу июня картина поражения сада монилиозом приводит в уныние садоводов.
Монилиальным ожогом назвали это заболевание из-за вида пораженных веточек, будто опаленных огнем. С вечера все дерево выглядело прекрасно, а утром уже соцветия порыжели, листья свернулись. Лет семь назад, приехав к маме в деревню и увидев обожженные монилией (сумчатый гриб или аскомицет) абрикосовые деревья по всей улице, спросил, почему не обрабатывают. Объяснил, что это за напасть такая и чем она грозит всем деревьям. Ведь есть и монилиоз груш и яблонь, просто другая разновидность монилии поселяется на семечковых и вызывает плодовую гниль. Их ответ меня просто поразил, оказывается, это ветер с дождем принесли откуда-то радиацию, и она поразила деревья. Моя «лекция» о радиации и ее проявлениях никого не убедила. Сад мамы я конечно обработал, привезя с собою через несколько дней препараты, но даже ее это не убедило в моей правоте. Пишу это для того, чтобы развеять предубеждения, если у кого они тоже есть.
Кто попадает «под раздачу»
Первыми обычно «под раздачу», то есть демонстрируют проявление заражения монилиозом черешни и вишни, особенно войлочная. Да и старые сорта типа Любской, Владимирской очень сильно поражаются монилией.
Так что занимаемся в первую очередь профилактикой, а затем и немедленным лечением. В противном случае мы скоро не то что вареников с вишнями не сможем наварить, но и вообще забудем, как эти ягоды выглядят.
Холодная и дождливая весна затягивает время цветения, тем самым увеличивает возможность поражения грибковой монилиальной инфекцией. Всего десять дней длится инкубационный период, но уже на пятый день можно обнаружить признаки заражения. Вот это и есть время, когда надо немедленно разводить противогрибковый препарат с добавлением антистрессового снадобья и обрабатывать пораженное дерево и все вокруг. Необходимо сразу сгрести и сжечь мульчирующий материал. Если упустить время и допустить спороношение, то бороться с разлетевшейся по всему саду и далеко за его пределы заразой будет архисложно. Распространение происходит весной, споры зимуют в трещинах, складках коры, а также на грунте на неубранных с осени больных листьях и плодах. Самой благодатной погодой для них является мягкая зима и затем длительная влажная и прохладная весна. В тех же самых местах зимуют и различные вредители, которые наряду с ветром и дождем являются распространителями инфекций.
Что делать
Чтобы защитить свой сад от болезней и вредителей, уже в февральские теплые «окна» надо обработать весь сад 5−8% раствором мочевины (500−800 г на 10 л воды). Опрыскивать надо все дерево: и ветки, и ствол. Затем побелить все стволы и начало скелетных веток (около 1 м длиной) раствором извести с глиной и 50 г медного купороса или краской для деревьев. Многие садоводы испытывают трудности с обработкой высоких деревьев. Я случайно нашел очень хороший способ — раствор в этом случае долетает до вершины взрослых деревьев на семенном подвое. Для этого надо на распылителе повернуть головку так, чтобы раствор выливался струей. Затем требуется накачивать бак сильно и направляя распыление по ветру, немного отходить от дерева. Сила получается очень хорошей, раствор долетает даже до отдаленных веток. Единственный минус — это немного больший расход препарата. Ну тут уж надо выбирать, что важнее — экономия в несколько копеек или получение хорошего урожая. В этом случае небольшая сила ветра даже на пользу, раствор лучше разлетается, в безветрие опрыскивать намного хуже. Только сами стойте с той стороны, откуда ветер дует, а не там, куда он дует.
Для этого готовят баковую смесь из препаратов: «Строби»+ «Каратэ Зеон». Затем по зеленому конусу снова обрабатываем сад баковой смесью: «Профилактин МКЭ»+ «Хорус»+ «Эпин-экстра». Ждем достижения растениями фазы розового бутона и опрыскиваем коктейлем из препаратов: «Луна Транквилити, КЭ»+ «Актара»+ «Циркон» или «Фалькон, КЭ»+ «Танрек»+ «Эпин-экстра».
Если вы провели все четыре обработки, то во время цветения сада ему ничего не угрожает, а вот после цветения, в фазе образования плодов размером с горошину нужно обработать сад от плодожорки, добавив препараты от заболеваний: «Герольд» + «Раек» + «Циркон».
Если после цветения и в дальнейшем на листве появились признаки грибковой инфекции, сразу обрабатывайте одним из препаратов «Делан», «Цинеб», «Медея МЭ», «Топсин М». Опрыскивания проводить строго в соответствии с инструкцией, соблюдая сроки ожидания.
После сбора урожая и снятия с деревьев всех пораженных плодов, сбора падалицы и уборки листвы проводят обработки одним из составов, ранее использованных в весенних обработках. При этом не забываем о подкормках и поливах.