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Депутат Чаплин рассказал о подготовке участка к открытию дачного сезона

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал в марте заняться подготовкой почвы к началу нового сезона.

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Источник: Freepik

Пока земля не прогрелась, можно расчистить территорию от прошлогодней листвы, а когда почва подсохнет, приступать к рыхлению и перекопке грядок, сказал он в беседе с Life.ru.

«Если почва тяжёлая глинистая, внесите песок и перегной. Если почва песчаная, добавьте торф и компост», — посоветовал Чаплин.

По его словам, в марте пора высевать рассаду в горшках. Кроме того, следует обрезать деревья и кусты, а также обработать их медным купоросом или бордосской жидкостью от вредителей.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как проверить дачу перед началом весеннего сезона. В частности, она посоветовала оценить состояние электропроводки.