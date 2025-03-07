Депутат Чаплин рассказал о подготовке участка к открытию дачного сезона

Пока земля не прогрелась, можно расчистить территорию от прошлогодней листвы, а когда почва подсохнет, приступать к рыхлению и перекопке грядок, сказал он в беседе с Life.ru.
«Если почва тяжёлая глинистая, внесите песок и перегной. Если почва песчаная, добавьте торф и компост», — посоветовал Чаплин.
По его словам, в марте пора высевать рассаду в горшках. Кроме того, следует обрезать деревья и кусты, а также обработать их медным купоросом или бордосской жидкостью от вредителей.
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как проверить дачу перед началом весеннего сезона. В частности, она посоветовала оценить состояние электропроводки.