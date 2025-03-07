К Австралии приближается тропический циклон «Альфред»

Ураганы и циклоны угрожают не только Юго-восточной Азии и США: хотя чаще всего в новости попадают эти регионы, стихия может разбушеваться на любом океаническом побережье (особенно в Тихом океане).
В субботу ярость моря испытает на себе восточное побережье Австралии: к нему приближается тропический циклон «Альфред».
Как сообщает Reuters, тысячи людей уже покинули дома и направились вглубь побережья, а стихия нанесла первый урон цивилизации: проливные дожди, сильные волны и порывы метра со скоростью больше 100 км/ч заболотили пляжи и оборвали электропровода; аэропорты приостановили работу.
К моменту, когда «Альфред» накроет все побережье, он будет ураганом 2 категории по шкале Саффира-Симпсона.
Властию открыли десятки эвакуационных центров, которые приютят граждан, не сумевших уехать. Городская администрация призывает жителей заранее изучить план эвакуации и проложить маршрут от дома до ближайшего убежища, а также по возможности объединиться с друзьями или близкими, чтобы не встречать бедствие в одиночку.
Ураган продвинулся на 120 километров к востоку от города. Ветер оборвал электропровода — по данным электроэнергетических компаний, без света осталось около 80 тысяч домов.
У части горожан бурный океан вызвал любопытство: репортеры поделились фотографиями серферов в воде и отдыхающих на пляжах. Премьер-министр страны Энтони Албаниз напомнил, что ситуация в таких случаях меняется стремительно, поэтому необходимо оставаться в помещении и не воспринимать происходящее как аттракцион.
Берегите себя. Будьте сознательны.
Согласно прогнозам, особенно сильно от урагана пострадает городок Лисмор в провинции Новый Южный Уэльс: из-за растущего уровня воды его может затопить.
Владелец местного магазина Томас Гох рассказал, что уже укрепил фасад мешками с песком, а также вспомнил, что в 2022 году город тоже серьезно пострадал от наводнения.
«Здесь очень красиво и большую часть времени жить тут — сплошное удовольствие, но в последнее время каждые 5 лет у нас происходит катастрофа века», — посмеивается над ситуацией предприниматель.
А вот для Брисбена такое событие, напротив, редкость: в последний раз 2,5-миллионный город страдал от циклона полвека назад, в 1974 году. Следующие крупные ураганы всегда обходили его стороной.
Ранее рассказывали, как проектируют небоскребы, чтобы они выдерживали ураганы — и почему из-за этого они становятся уязвимы для менее сильных ветров.