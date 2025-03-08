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Вильфанд предупредил о возвращении морозов в марте

На территории европейской части России в марте ожидается возвращение отрицательных температур.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 49% 753 мм рт. ст. +9°
Источник: Freepik

На территории европейской части России в марте ожидается возвращение отрицательных температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры», — отметил он.

Синоптик добавил, что в целом в Европейской России март будет теплым. В частности, в Москве и столичном регионе воздух 8 марта прогреется до 9  — апрельской нормы.

6 марта Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ждет не только рекордное тепло, но и осадки в виде снега. По его словам, в марте снег будет «легкий и пушистый и тут же растает».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что снегопады ожидаются после 15 марта. Он напомнил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля.

До этого Вильфанд рассказал, что зима периода 2024−2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019—2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.