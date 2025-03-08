Для супер-урожая. Эксперт Шумихин раскрыл сроки досветки и подкормки рассады

Но до того момента, как хрупкие ростки «переедут» в теплицы, огородникам приходится потратить много сил и времени, чтобы растения стали крепкими. Как долго держать их под фитолампой? Когда подкармливать удобрениями? На эти вопросы сайту perm.aif.ru ответил директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Сергей Шумихин.