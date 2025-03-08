Для супер-урожая. Эксперт Шумихин раскрыл сроки досветки и подкормки рассады

Но до того момента, как хрупкие ростки «переедут» в теплицы, огородникам приходится потратить много сил и времени, чтобы растения стали крепкими. Как долго держать их под фитолампой? Когда подкармливать удобрениями? На эти вопросы сайту perm.aif.ru ответил директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Сергей Шумихин.
Да будет свет!
Понять, где живут садоводы и огородники, очень просто — достаточно обратить внимание, в каких окнах вечером зажигается яркий сиреневый свет. Он исходит от фитоламп, которые помогают вырастить крепкую рассаду.
«Такая подсветка благоприятно сказывается на начальных этапах развития рассады: при прорастании семян, появлении всходов и их росте в первое время, — отмечает Сергей Шумихин. — Естественного света растениям часто недостаточно. На улице в основном пасмурная погода. Кроме того, световой день пока короткий. Используют фитолампы с середины февраля до начала апреля».
Садоводы, чьи окна выходят на восток, юг или запад, могут обойтись без искусственной подсветки, если, конечно, им не препятствуют деревья.
«На более поздних сроках развития рассады (когда уже проведена пикировка) дополнительно подсвечивать её, наверное, нет смысла. Ведь световой день становится довольно длинным, солнце достаточно яркое. К тому же в это время появляется другая задача: не допустить, чтобы рассада вытянулась и стала слабой», — говорит специалист.
Переросшие растения сложнее доставить к месту посадки: во время транспортировки тонкие стебли и листья легко сломать.
Питание по расписанию
Многие садоводы считают, что не нужно подкармливать рассаду. Они боятся, что из-за удобрений она будет развиваться слишком быстро и вытянется.
«Любое растение, конечно, требует заботы и ухода, в том числе — подкормки, — рассказал perm.aif.ru Сергей Шумихин. — Когда вносить удобрения? Это обычно делают через одну-две недели после пикировки».
Используют для подкормки удобрения, в состав которых входят фосфор, азот (он не должен преобладать по отношению к другим элементам) и калий.
«Минеральные удобрения очень хорошо влияют на развитие растений», — отметил эксперт.
Они могут быть быстро- и долгодействующими (постепенно отдают свои питательные вещества растениям). Разве что для рассады специалисты рекомендуют использовать не полную дозу удобрения, указанную на упаковке, а примерно половинку. Это поможет избежать слишком быстрого её роста. Очень отзывчива рассада и на подкормки органикой.
Нужны ли торфяные горшочки?
Многие садоводы используют для выращивания рассады торфяные горшочки. Это такие ёмкости, которые не нужно убирать при пересадке на постоянное место. Растения переносят в грунт прямо в них. Стенки горшочка со временем должны полностью разлагаться. Однако, говорят специалисты, это происходит не всегда. Всё зависит от качества «формочек».
«Мы отказались в своё время от использования торфяных горшочков, поскольку они не всегда хорошо разлагаются после высадки в грунт», — говорит Сергей Шумихин.
В таких случаях стенки ёмкости сковывают корневую систему и не дают ей развиваться в полной мере. Растение может погибнуть.