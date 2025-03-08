В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.