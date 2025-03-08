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В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

Наводнение произошло в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, 10 человек погибли.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 43% 752 мм рт. ст. +7°

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти.

По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями.

«Власти города Баия-Бланка… подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями», — сообщает Infobae.

Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.