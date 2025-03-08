В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти.
По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями.
«Власти города Баия-Бланка… подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями», — сообщает Infobae.
Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.