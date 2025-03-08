В Армении зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

По информации ведомства, очаг природного катаклизма находился на расстоянии шести километров к северо-востоку от населенного пункта. Сила подземных толчков составила от шести до семи баллов, при этом их могли ощутить жители сразу нескольких регионов страны. Речь идет о Лорийской, Тавушской, Ширакской и ряде иных областей.