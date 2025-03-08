Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге РФ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Резкое повышение дневной температуры воздуха прогнозируется в регионах юга европейской части России, в Краснодарском крае в выходные ожидается плюс 14−16 градусов. Затем значения повысятся еще, в среду на следующей недели они могут составить плюс 20−24 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Резко повышается температура на юге европейской России, и в выходные температурный фон будет высоким. В континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет достигать плюс 14−16 градусов, а дальше начинается еще более значительное повышение, антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается плюс 17−19, а в среду и четверг — уже плюс 20−24 градуса. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», — сказал он.
По словам Вильфанда, даже ночью, при отсутствии облаков, температура будет около плюс 8 — плюс 10 градусов. Однако в дальнейшем не исключено понижение температуры.
Собеседник агентства добавил, что снег полностью растаял в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
По его словам, температура на 2−4 градуса выше нормы отмечается на севере Европейской России, в Петербурге на выходных значения будут составлять плюс 6−7 градусов, затем в начале недели прогнозируется понижение температуры. «Уже ночные температуры будут отрицательными — минус 1 — минус 3, а дневные с небольшим плюсом — плюс 1 — плюс 3 градуса. Но все равно такая температура выше нормы», — подвел итог метеоролог.