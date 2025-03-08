Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге РФ

«Резко повышается температура на юге европейской России, и в выходные температурный фон будет высоким. В континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет достигать плюс 14−16 градусов, а дальше начинается еще более значительное повышение, антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается плюс 17−19, а в среду и четверг — уже плюс 20−24 градуса. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», — сказал он.