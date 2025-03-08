Агроном Радишевская открыла, что важно сделать с теплицей на даче до сезона

Агроном Ирина Радишевская перечислила действия, которые каждый дачник должен произвести в дачной теплице до начала посадок. «В первую очередь важна дезинфекция теплицы. Для удаления бактерий, грибков, личинок и яиц насекомых и вредителей с конструкции теплицы и с поликарбоната (или стёкол) обработайте всю поверхность теплицы изнутри марганцовым раствором с помощью опрыскивателя, — объяснила Радишевская в разговоре с aif.ru. — После этого можно провести окуривание табачной шашкой». По словам эксперта, если этого не сделать, растения в теплице будут слабыми, они могут болеть теми заболеваниями, которые были у посадок прошлого года.