Юрист Селиванов: для посадок вдоль общего забора нужно письменное согласие

Юрист Сергей Селиванов предостерег дачников от посадок растений вдоль общего забора между участками без письменного соглашения. «Самая распространенная проблема — девичий виноград, который вьется по рабице между участками. Его сажают для того, чтобы создать естественное визуальное перекрытие. Но соседи могут требовать его удалить, и юридически будут правы», — объяснил Селиванов.
По словам эксперта, согласно документу Минстроя СП 53.13330.2019, расстояние от забора до посадки девичьего винограда должно быть минимум 1 метр. «Дело в том, что девичий виноград (и еще ряд подобных лиан) имеют активную корневую систему, она активно разрастается под грунтом сквозь газон, перекрывает доступ другим растениям, способна нанести вред строениям. При этом посажена может быть на одном участке, а свою “деятельность” ведет на соседнем», — замечает Селиванов.
Эксперт советует перед посадкой вдоль общего забора между участками достигнуть письменного соглашения с соседями. Это будет аргументом в случае разбирательств. В противном случае, будет доказано, что дачник нарушает права соседей и растения нужно будет удалить.