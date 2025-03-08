Юрист Селиванов: для посадок вдоль общего забора нужно письменное согласие

По словам эксперта, согласно документу Минстроя СП 53.13330.2019, расстояние от забора до посадки девичьего винограда должно быть минимум 1 метр. «Дело в том, что девичий виноград (и еще ряд подобных лиан) имеют активную корневую систему, она активно разрастается под грунтом сквозь газон, перекрывает доступ другим растениям, способна нанести вред строениям. При этом посажена может быть на одном участке, а свою “деятельность” ведет на соседнем», — замечает Селиванов.