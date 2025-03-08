Экстремально высокая температура в Москве и области связана с отсутствием снега

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Экстремально высокая температура воздуха для марта в Москве и области объясняется отсутствием снега, солнце набирает энергию и сильно прогревает подстилающую поверхность, тепло не отражается. Однако в марте и апреле не исключено понижение температуры и мокрый снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Именно отсутствие снега приводит к тому, что температура в Московском регионе экстремально высокая. Потому что при снеге солнце припекает, а покров его отражает. И хоть будет адвекция тепла прямо из Сахары, снег очень быстро приводит в норму этот воздух. Для марта это просто удивительная ситуация, когда солнце начинает набирать энергию, а снега нет, наступает эта ситуация, когда температура приблизилась к рекордным значениям», — сказал он.
Метеоролог пояснил, именно в марте солнце начинает набирать энергию. «Но все равно еще будет конечно понижение температуры и мокрый снег и в марте, и в апреле», — заключил он.
Ранее Вильфанд сообщал ТАСС о том, что температура в Московском регионе в течение всех дней следующей недели прогнозируется выше нормы.