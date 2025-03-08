В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения

ЕРЕВАН, 8 мар — РИА Новости. Свыше 40 афтершоков зафиксированы в субботу в Армении после землетрясения близ города Спитак, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.
Ранее в спасательной службе министерства заявили, что 8 марта в 8.26 мск сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак.
«По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 — в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие», — написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он сообщил, что после землетрясения спасательная служба получила два сигнала — из городов Гюмри и Артик.
«В Гюмри, по предварительным данным, отвалились два квадратных метра облицовки аварийного здания. В Артике с пятого этажа одного из зданий упали два камня. По состоянию на данный момент, пострадавших нет», — отметил Саркисян.
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