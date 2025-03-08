В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения

«По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 — в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие», — написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).