Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у островов Рюкю в Японии

Утверждается, что эпицентр подземных толчков находился по координатам 28.696, 130.235. Очаг толчков находился на глубине 22 км.
На расстоянии 321 км от эпицентра находился японский город Кагосима с населением 550 тыс. человек.
Ранее в этот же день в Армении произошло землетрясение магнитудой 6−7. Согласно данным МВД страны, землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4−6 баллов, в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — 2−4 балла. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.