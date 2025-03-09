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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у островов Рюкю в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у островов Рюкю в Японии. Об этом 8 марта сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 39% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Известия

Утверждается, что эпицентр подземных толчков находился по координатам 28.696, 130.235. Очаг толчков находился на глубине 22 км.

На расстоянии 321 км от эпицентра находился японский город Кагосима с населением 550 тыс. человек.

Ранее в этот же день в Армении произошло землетрясение магнитудой 6−7. Согласно данным МВД страны, землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4−6 баллов, в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — 2−4 балла. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.