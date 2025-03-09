Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у островов Рюкю в Японии

Ранее в этот же день в Армении произошло землетрясение магнитудой 6−7. Согласно данным МВД страны, землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4−6 баллов, в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — 2−4 балла. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.