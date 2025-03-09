Синоптики спрогнозировали до 11 градусов тепла в Москве 9 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 марта спрогнозировал потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако 26 февраля синоптик предупредил, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнил Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.