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Синоптики спрогнозировали до 11 градусов тепла в Москве 9 марта

Переменная облачность, без осадков и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 9 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов.

В Московской области днем прогнозируют от +7 до +12 градусов, ночью температура может снизиться до −4 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 марта спрогнозировал потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако 26 февраля синоптик предупредил, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнил Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.