Синоптики спрогнозировали до 11 градусов тепла в Москве 9 марта

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов.
В Московской области днем прогнозируют от +7 до +12 градусов, ночью температура может снизиться до −4 градусов.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/c.
Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 марта спрогнозировал потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако 26 февраля синоптик предупредил, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнил Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.