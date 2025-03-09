Синоптик оценил вероятность весеннего половодья в центре России

3 марта глава Гидрометцентра сообщил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде: на севере страны в первые дни марта установилось необычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода. По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше. Например, в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Центрального федерального округа ожидается непривычное тепло. При этом в Москве и области средняя температура будет превышать норму примерно на один градус.