Синоптик оценил вероятность весеннего половодья в центре России

По словам синоптика, его не будет из-за малого количества снега.
«Говорить о половодье не приходится, потому что его (снега. — “Газета.Ru”) и не будет, оно будет очень слабо развито», — сказал эксперт.
3 марта глава Гидрометцентра сообщил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде: на севере страны в первые дни марта установилось необычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода. По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше. Например, в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Центрального федерального округа ожидается непривычное тепло. При этом в Москве и области средняя температура будет превышать норму примерно на один градус.