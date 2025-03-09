В Забайкалье ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов

ЧИТА, 9 марта. /ТАСС/. Спасатели Забайкальского края предупреждают о резком ухудшении погоды в регионе 9 и 10 марта. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, ожидается похолодание на 10 градусов и ветер до 24 м/с.
«Днем 9 и в течение суток 10 марта по территории Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, ночью местами сильный, усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, поземок, снежный накат, гололедица, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует населению проявлять бдительность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с понижением ночных температур воздуха увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Спасатели просят граждан быть осторожнее при эксплуатации печей и электроприборов, укрепить слабозакрепленные конструкции, кровельное покрытие, не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов.