В Забайкалье ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов

«Днем 9 и в течение суток 10 марта по территории Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, ночью местами сильный, усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, поземок, снежный накат, гололедица, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует населению проявлять бдительность», — говорится в сообщении.