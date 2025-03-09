В Гидрометцентре раскрыли причину резкого потепления в европейской части России

Позже Вильфанд отметил, что если бы сейчас лежал снег, то даже при солнечной погоде температура была бы на 3−4 градуса ниже, чем сейчас. А лучи солнца отражались бы от поверхности, и земля не прогревалась. А вот при отсутствии снега любой прогрев почвы сразу же сказывается на температуре воздуха.