В Гидрометцентре раскрыли причину резкого потепления в европейской части России

Погода в европейской части России сейчас на 3−4 градуса выше нормы из-за отсутствия снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая», — цитируют слова синоптика РИА Новости.
Позже Вильфанд отметил, что если бы сейчас лежал снег, то даже при солнечной погоде температура была бы на 3−4 градуса ниже, чем сейчас. А лучи солнца отражались бы от поверхности, и земля не прогревалась. А вот при отсутствии снега любой прогрев почвы сразу же сказывается на температуре воздуха.
Ранее KP.RU сообщил, какая погода будет в марте 2025 года. В Гидрометцентре уверены, что первый весенний месяц будет теплым. Но при этом в ведомстве не исключили возврата к минусовым температурам. Отмечается, что понижение температуры может быть ночью.