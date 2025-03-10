«Это похоже на атомный взрыв»: в пригороде Нью-Йорка вспыхнул лесной пожар

Клубы дыма и пламя было видно даже из соседнего штата. Вот, что рассказал один из жителей городка Фэрфилд в Коннектикуте, который вышел на вечернюю прогулку с собакой: «все пытались понять, что это полыхает в темноте, и почему пожар такой большой — сперва мы думали, что это горит лодка в проливе».