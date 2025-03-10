«Это похоже на атомный взрыв»: в пригороде Нью-Йорка вспыхнул лесной пожар

Лесные пожары — бедствие, с которым в США сталкивается далеко не только Калифорния. К одному из крупнейших городов страны, Нью-Йорку, тоже приближалась стена пламени: лесной пожар охватил остров Лонг-Айленд к востоку от города.
Подробностями о стихийном бедствии поделилась газета New York Post. Пожар начался в субботу сразу в четырех местах острова, а затем стремительно распространился. Губернатор штата Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в регионе.
Лонг-Айленд — один из крупнейших островов в США, его площадь — 3629 км². Большую часть острова занимают леса, но кроме этого на нем расположены районы Бруклин и Квинс, а общее население Лонг-Айленда — примерно 8 миллионов человек.
Прежде всего огонь угрожал восточной части острова, району Хэмптонс, который в основном состоит из одноэтажной пригородной застройки. К часу дня субботы небо заволокло черным дымом, а пожар полностью блокировал главную дорогу из города.
За ночь ветер на острове усилился, что вызвало серьезное беспокойство властей. Губернатор Хокул призналась, что бедствие может растянуться на несколько дней, а также что беспокоиться стоит не только тем, чьим домам угрожает огонь, но всем, кому приходится дышать гарью и дымом: «качество воздуха в округе серьезно ухудшилось».
Хокул объяснила, что пожар тушили 4 вертолета, выливавшие на горящий лес по 2,5 тысячи литров воды за вылет. Чтобы помочь местным жителям справиться с задымлением, в регион доставили 100 тысяч дыхательных масок с фильтрами.
Лиза ДиМичелли, одна из жительниц острова, рассказала изданию, что ситуация, на ее взгляд, была катастрофическая: «это похоже на атомный взрыв: черный дым, огонь метров на 30 в высоту. Ничего они тут не контролируют, нам очень страшно». ДиМичелли держит на острове бизнес по передержке для собак и даже планировала эвакуироваться вместе с питомцами.
Официально причина возгорания не установлена, но местные жители уверены, что виновата неудачная автомобильная авария, в результате которой один из автомобилей загорелся, а ветер тут же разнес пламя по округе.
«С таким ветром одной искры хватит, чтобы все вспыхнуло — все горит именно из-за ветра», — уверен управляющий округом Саффолк (восточной половиной острова) Эд Ромейн. По его словам, площадь пожара составляла примерно 12 км². От огня серьезно пострадало два предприятия и двое пожарных, которые тушили огонь: еще у нескольких сотрудников пожарной службы небольшие ожоги и травмы.
Клубы дыма и пламя было видно даже из соседнего штата. Вот, что рассказал один из жителей городка Фэрфилд в Коннектикуте, который вышел на вечернюю прогулку с собакой: «все пытались понять, что это полыхает в темноте, и почему пожар такой большой — сперва мы думали, что это горит лодка в проливе».
Через некоторое время появилось еще несколько сообщений о дополнительных пожарах в других частях острова. Многие жители острова вспоминают трагедию, которая развернулась на Лонг-Айленде 30 лет назад: во время пожара 1995 года здесь выгорело 1820 гектаров земли, огонь разрушил десятки домов.
Пожарным уже удалось локализовать огонь почти на 80% территории, следователи выясняют причины возникновения возгорания.
Тем временем восточное побережье Австралии продолжает страдать от тропического циклона «Альфред»: в отдельном материале рассказывали, как стихия подступала к континенту.