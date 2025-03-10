Синоптик предрек возвращение мартовских холодов в Москву на выходных

По его словам, после теплых выходных грядущая неделя тоже будет характеризоваться аномально высоким температурным фоном, который соответствует климатической норме апреля, отмечает агентство городских новостей «Москва». Между тем выпадет до 22 мм осадков — две трети месячной нормы.
К выходным же ожидаются мартовские холода, но они не будут экстремальными, лишь вернут среднесуточную температуру воздуха в пределы нормы для марта.
В понедельник в столице будет относительно солнечно и сухо, во вторник облака уплотнятся, вечером пройдут небольшие дожди, температура днем достигнет +12 градусов. В среду погода будет пасмурной и дождливой, в четверг произойдет понижение температуры, пройдут скоротечные ливни, кое-где с мокрым снегом. В пятницу днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11 градусов, пишет РИАМО.
В субботу прогнозируются ливневые осадки, столбики термометров ночью покажут от 0 до +5 градусов, днем — не выше +1…+6 градусов, уточняет RT. В воскресенье распогодится, но в середине ночи будут легкие заморозки. Днем температура воздуха составит +2…+7 градусов, отмечает «Москва 24».
Также 9 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальное потепление в европейской части России связано с отсутствием снега. По его словам, в регионе было бы холоднее, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли, сообщает НСН.
В этот же день 360.ru писал, что погодный рекорд в столице зарегистрировали 8 марта. Станция на ВДНХ зафиксировала температуру в +8,6 градуса, что превысило рекордную отметку 2020 года.
1 марта Life.ru писал, что в марте морозы до −10 градусов могут вернуться в Москву. Продержатся они лишь три-четыре дня, согласно прогнозам.