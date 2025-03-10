Синоптик предрек возвращение мартовских холодов в Москву на выходных

В понедельник в столице будет относительно солнечно и сухо, во вторник облака уплотнятся, вечером пройдут небольшие дожди, температура днем достигнет +12 градусов. В среду погода будет пасмурной и дождливой, в четверг произойдет понижение температуры, пройдут скоротечные ливни, кое-где с мокрым снегом. В пятницу днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11 градусов, пишет РИАМО.