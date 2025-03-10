Магнитная буря началась на Земле

По информации ученых, магнитосфера Земли начала возмущаться после полуночи и к 6 утра буря достигла своего пика. Мощность магнитной бури не превышает G1, что относится к слабому уровню.
Ожидается, что после 9 утра магнитные возмущения начнут сходить на нет и стихнут после полудня понедельника.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5−7 дней.