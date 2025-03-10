Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Магнитная буря началась на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, 10 марта. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 59% 757 мм рт. ст. +6°

По информации ученых, магнитосфера Земли начала возмущаться после полуночи и к 6 утра буря достигла своего пика. Мощность магнитной бури не превышает G1, что относится к слабому уровню.

Ожидается, что после 9 утра магнитные возмущения начнут сходить на нет и стихнут после полудня понедельника.

Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5−7 дней.