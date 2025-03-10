В Приозерском районе Ленобласти наблюдали лунное гало

Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей. Оно проявляется в виде светящегося кольца вокруг источника света, будь то Солнце, Луна или даже городские фонари.