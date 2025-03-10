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В Приозерском районе Ленобласти наблюдали лунное гало

Вечером в воскресенье, 9 марта, жители Приозерского района Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — лунного гало.

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 59% 757 мм рт. ст. +6°

Фотографии были сделаны около 22:00 в поселке Судаково и опубликованы в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

Автор снимков, Мария, поделилась своими впечатлениями. Это было ее первое наблюдение лунного гало в жизни. Раньше фотографу доводилось видеть лишь солнечные гало.

Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей. Оно проявляется в виде светящегося кольца вокруг источника света, будь то Солнце, Луна или даже городские фонари.