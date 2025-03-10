Дачникам назвали способы защиты участка от паводков

Укрепление береговой линии может повысить защиту дачного участка от сезонных паводков, считает депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Укрепление берегов водоемов крайне важно для защиты дачного участка от паводка. Для этого можно использовать георешетки, габионы или укладку камня для стабилизации склонов. Кроме того, важно создать систему дренажа, предназначенную для отвода избыточной воды с территории. Это особенно актуально для участков, находящихся в низменностях или с высоким уровнем грунтовых вод.
Чаплин отметил, что эффективность мероприятий по борьбе с паводками зависит от специфических условий местности. Он рекомендует провести тщательный анализ рельефа, типа почвы и близости к водоемам, чтобы выбрать наиболее подходящие меры. Дачникам следует оценить текущее состояние своих участков, проверить работоспособность дренажной системы и очистить крыши от снега, передает news.ru.