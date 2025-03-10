Дачникам назвали способы защиты участка от паводков

Укрепление берегов водоемов крайне важно для защиты дачного участка от паводка. Для этого можно использовать георешетки, габионы или укладку камня для стабилизации склонов. Кроме того, важно создать систему дренажа, предназначенную для отвода избыточной воды с территории. Это особенно актуально для участков, находящихся в низменностях или с высоким уровнем грунтовых вод.