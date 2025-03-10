Лишитесь урожая. 6 главных ошибок при выращивании картофеля

Уже в начале мая дачники будут сеять картофель на своих участках. И тут важно понимать, что важно не совершить ошибки при посадке, иначе урожая можно лишиться.
Садовод Светлана Краснолуцкая уточняет, что уже в марте клубни пора вытаскивать из подвала для яровизации. Напоминаем, так называется процесс подготовки посадочного материала. К этому моменту у клубней уже должны появиться первые проростки.
«Главное, оборвите все белые проростки. И поместите клубни во влажную и светлую среду. Это ускорит процесс проращивания», — отметила эксперт.
Многие считают, что картофель растение — некапризное. Это правда, но все же есть правила, которых надо обязательно придерживаться. Иначе ничего хорошего не получится.
1. Отказ от проращивания
По словам нашего эксперта, картофель обязательно надо проращивать перед посадкой, так как в итоге вы получите урожай как минимум на две недели раньше. А первые всходы появятся через неделю.
2. Посадка мелких клубней
У маленьких клубней, по мнению Кранолуцкой, маленькая площадь питания для ростков. Ведь пока корневая система нарастится, молодым стеблям нужно с чего-то получать питательные вещества. Поэтому кусты получатся слабыми, а урожай скудный.
«Оптимальный клубень для посадки должен быть размером со среднее куриное яйцо», — поясняет эксперт.
Если же клубень очень большой, то его можно разделить на две части.
3. Холодный грунт
Картофель хоть и холодостойкий, но злоупотреблять этим фактом нельзя. Высаживать рано эту культуру в почву нужно в разумных пределах. Температура земли на момент посадки должна прогреться минимум до 8 градусов тепла.
4. Поздняя посадка
Из земли быстро уходит влага. И если картофель посадить к концу мая, например, (речь про Центральную Россию), то ему будет сложно нарастить хорошую корневую систему. Соответственно, урожая будет меньше.
5. Неправильная глубина
Оптимальная глубина для посадки картофеля — 15−16 сантиметров. Грубо говоря, это штык лопаты.
«Картофель в таком случае будет хорошо сидеть в земле, и почва сверху не даст жаркому воздуху пересушить клубни», — отмечает садовод.
6. Загущенная посадка
«У картофеля — мощная корневая система. И один клубень дает в среднем 5−6 стеблей. И только представьте, что у каждого стебля своя корневая система. Соответственно, если картофелины будут сидеть близко друг к другу, то им не хватит питания», — говорит Краснолуцкая.
Идеальное расстояние между клубнями — 25−30 сантиметров, между рядами — 50−60 сантиметров.