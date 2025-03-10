Лишитесь урожая. 6 главных ошибок при выращивании картофеля

«У картофеля — мощная корневая система. И один клубень дает в среднем 5−6 стеблей. И только представьте, что у каждого стебля своя корневая система. Соответственно, если картофелины будут сидеть близко друг к другу, то им не хватит питания», — говорит Краснолуцкая.