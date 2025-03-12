Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 13 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Не ленимся, заходим в дом с еловыми ветками и ни в коем случае не отказываем в помощи. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Источник: Агентство «Москва»

Согласно народному календарю, 13 марта православные чтят память преподобного Василия исповедника, которого наши предки прозвали Капельником. Прозвище связано с тем, что обычно в эту дату снег на крышах начинал таять.

Рассказываем, какие приметы связаны с 13 марта 2025 года, а также что можно делать, а что нельзя.

Приметы погоды 13 марта

По погоде 13 марта в народе судят, какими будут весна и лето.

  • Дождь на Капельника — к дождливому и влажному лету.
  • Если грачи прилетели, то скоро снег растает, но лето выдастся дождливым.
  • Если у проталин вокруг дерева крутые края — крута будет весна, пологи — весна протяжлива.
  • Днем пасмурно — ночью будут заморозки.
  • Если в плохую погоду воробьи защебетали, то она обязательно улучшится.
  • Снег на крышах растаял — к теплу.
  • Если длинные сосульки с крыши свисают, значит, весна будет долгой.
  • Внезапно пошел дождь — морозов больше не будет.

Что можно делать 13 марта

В день Капельника в древних времен люди обязательно соблюдали традиции и делали все, что нужно, чтобы год прошел без болезней, в счастье и радости.

Так, согласно народным приметам, 13 марта нужно войти в дом с веткой ели или сосны и обойти ей жилище. Считается, что такой ритуал очистит помещение от болезней и избавит от них людей.

Из сосновой хвои и веток предки готовили целебные отвары. Популярен был витаминный напиток: 20 граммов хвои заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день.

Лечили в этот день и детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой). Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Верили, что животные уносили с собой недуг.

Супругам в этот день рекомендуется поменять постельное белье, чтобы избавиться от накопившихся проблем. А чтобы семья жила в мире и согласии, можно сорвать сосульки с крыши, растопить их и вылить воду у порога дома.

Перед выходом из дома 13 марта следует помолиться или взять с собой амулет, чтобы злые силы и духи не смогли навредить человеку.

Помимо прочего, если 13 марта на улице стоит солнечная погода, нужно обязательно прогуляться. Считается, что в этот день воздух обладает особыми целебными свойствами, которые уберегут от всех болезней и укрепят здоровье.

Что запрещено делать 13 марта

Помимо того, что нужно сделать обязательно, существует также ряд запрещающих примет. Вот что запрещено делать 13 марта:

  • лениться и проводить время в праздности. Согласно народным приметам, таким образом можно отпугнуть удачу;
  • убираться дома. Ни в коем случае в день Капельника нельзя подметать полы, чтобы не упустить удачу и не лишиться семейного благополучия;
  • лгать, преувеличивать факты или распускать слухи близ огня. Такие действия приведут к нежелательным последствиям в различных аспектах жизни;
  • жадничать, отказывать в гостеприимстве и помощи — можно удачу потерять;
  • волосы с расчески бросать в воду. Согласно поверьям, можно сильно заболеть;
  • ругаться. Иначе ссора может затянуться, помириться будет очень сложно;
  • давать обещания. Согласно приметам, данные 13 марта обещания будет сложно выполнить.