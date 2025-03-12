Народные приметы на 13 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Лечили в этот день и детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой). Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Верили, что животные уносили с собой недуг.