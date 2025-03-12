Народные приметы на 13 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 13 марта православные чтят память преподобного Василия исповедника, которого наши предки прозвали Капельником. Прозвище связано с тем, что обычно в эту дату снег на крышах начинал таять.
Рассказываем, какие приметы связаны с 13 марта 2025 года, а также что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 13 марта
По погоде 13 марта в народе судят, какими будут весна и лето.
- Дождь на Капельника — к дождливому и влажному лету.
- Если грачи прилетели, то скоро снег растает, но лето выдастся дождливым.
- Если у проталин вокруг дерева крутые края — крута будет весна, пологи — весна протяжлива.
- Днем пасмурно — ночью будут заморозки.
- Если в плохую погоду воробьи защебетали, то она обязательно улучшится.
- Снег на крышах растаял — к теплу.
- Если длинные сосульки с крыши свисают, значит, весна будет долгой.
- Внезапно пошел дождь — морозов больше не будет.
Что можно делать 13 марта
В день Капельника в древних времен люди обязательно соблюдали традиции и делали все, что нужно, чтобы год прошел без болезней, в счастье и радости.
Так, согласно народным приметам, 13 марта нужно войти в дом с веткой ели или сосны и обойти ей жилище. Считается, что такой ритуал очистит помещение от болезней и избавит от них людей.
Из сосновой хвои и веток предки готовили целебные отвары. Популярен был витаминный напиток: 20 граммов хвои заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день.
Лечили в этот день и детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой). Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Верили, что животные уносили с собой недуг.
Супругам в этот день рекомендуется поменять постельное белье, чтобы избавиться от накопившихся проблем. А чтобы семья жила в мире и согласии, можно сорвать сосульки с крыши, растопить их и вылить воду у порога дома.
Перед выходом из дома 13 марта следует помолиться или взять с собой амулет, чтобы злые силы и духи не смогли навредить человеку.
Помимо прочего, если 13 марта на улице стоит солнечная погода, нужно обязательно прогуляться. Считается, что в этот день воздух обладает особыми целебными свойствами, которые уберегут от всех болезней и укрепят здоровье.
Что запрещено делать 13 марта
Помимо того, что нужно сделать обязательно, существует также ряд запрещающих примет. Вот что запрещено делать 13 марта:
- лениться и проводить время в праздности. Согласно народным приметам, таким образом можно отпугнуть удачу;
- убираться дома. Ни в коем случае в день Капельника нельзя подметать полы, чтобы не упустить удачу и не лишиться семейного благополучия;
- лгать, преувеличивать факты или распускать слухи близ огня. Такие действия приведут к нежелательным последствиям в различных аспектах жизни;
- жадничать, отказывать в гостеприимстве и помощи — можно удачу потерять;
- волосы с расчески бросать в воду. Согласно поверьям, можно сильно заболеть;
- ругаться. Иначе ссора может затянуться, помириться будет очень сложно;
- давать обещания. Согласно приметам, данные 13 марта обещания будет сложно выполнить.