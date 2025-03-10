Томат «Батяня»: высокий урожай и сибирская выносливость

«Сорт рекомендуется для повсеместного выращивания: в средней полосе — в весенних теплицах, в южном регионе — как коловая культура в открытом грунте. Куст достигает высоты 1,8—2 м, требует формировки, подвязки к опоре и регулярного пасынкования. Его формируют в один стебель, при разреженной посадке можно в два стебля. Плоды получаются крупные, весом 300—350 г, мясистые, сочные, сердцевидной формы, салатного назначения, имеют тонкую кожицу. Как и у большинства крупноплодных томатов, у этого сорта мало семян. Рекомендуется для садово-огородного выращивания. Вкус в зависимости от зоны выращивания может различаться. При обильном поливе формируются крупные сочные плоды, но они могут накапливать меньше сахаров. При ограниченном поливе возможно снижение урожайности, но повышается качество за счет накопления сухого вещества, в том числе и сахаров».