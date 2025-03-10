Как выращивать рассаду тыквы в домашних условиях

Тыква — это довольно крупное растение, поэтому для рассады нужно подбирать горшочки объемом около 0,5 л. Как и другие бахчевые растения, тыква, с одной стороны, довольно теплолюбива. С другой стороны, среди всех бахчевых она наиболее пластична по отношению к теплу. К примеру, крупноплодная тыква выдерживает кратковременное понижение температуры до +3 °C. Поэтому сроки посева семян выбираются с таким расчетом, чтобы высаженная в огород рассада не попала под заморозки, но и чтобы высадка производилась не очень поздно (в отличие от арбузов и дынь): почва на глубине 10 см должна прогреться до +12…+15 °C, а среднесуточная температура воздуха (средняя между дневной и ночной температурой) не должна опускаться ниже +17 °C. В cредней полосе России сроком высадки рассады в открытый грунт может быть примерно первая половина мая, на Южном Урале — середина мая.