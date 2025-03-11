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Народные приметы на 12 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Зачем ходить на охоту и рыбалку и почему не стоит принимать гостей в этот день.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Аргументы и факты

12 марта в народном календаре значится как день Прокопа Перезимнего, которого на Руси также прозвали Дорогорушителем. Это связано с тем, что, как правило, в этот день наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги разрушались.

Рассказываем, какие приметы связаны с 12 марта 2025 года, а также что нужно сделать, чтобы стать счастливым, а какие действия могут привести к печальным последствиям.

Приметы погоды 12 марта

С Перезимним связаны следующие приметы погоды:

  • южный ветер 12 марта и капель в этот же день предвещают теплое лето;
  • на ночном небе новый месяц во время дождя появился — лето будет дождливым;
  • тепло и солнечно в этот день — будет похолодание;
  • облака высоко плывут — к хорошей погоде;
  • если перелетные птицы с юга вернулись, значит, весна ранней будет;
  • если снег пошел, трава поздно появится.

Что можно делать 12 марта

12 марта считается непростым днем, так как зима еще пытается задержаться, поэтому собирается с силами, чтобы навредить человеку и напустить на него болезни. Чтобы укрепить здоровье и избавиться от недугов, наши предки обязательно парились на Перезимнего.

В этот день на Руси было принято держать двери дома открытыми, так как считалось, что каждый может помочь заблудившемуся путнику. Его обязательно впускали в дом, обогревали и кормили.

На Прокопа Дорогорушителя было принято ходить на охоту или рыбалку. 12 марта считался удачным для таких занятий. У охотников были даже свои приметы: заяц перебежит путь — к неудаче, а если то же самое сделает собака — ничего страшного, но и на хорошую добычу рассчитывать не стоит.

Сны, приснившиеся в эти сутки обладают особой магической силой. Увиденное в ночь с 11 на 12 марта сбудется спустя 7 дней. Важно никому не рассказывать об этом сне. А увиденный в ночь сон с 12 на 13 марта сулит неприятности и потери.

Что запрещено делать 12 марта

На Прокопа не рекомендуется махать уезжающим рукой, так как с человеком, который покидает дом, может случиться беда, и тот, кого провожали, не сможет добраться до цели. Из-за плохих дорог считалось, что лучше дома вообще не покидать.

12 марта запрещено принимать гостей, так как они могут разрушить семейное благополучие. А чтобы супруги не поссорились и не скандалили, им не рекомендуется вытирать руки одним полотенцем.

В этот день старались не устраивать свадьбу и не стричь волосы. В первом случае семейная жизнь не заладится, а во втором — шевелюра перестанет радовать густотой.

Помимо прочего, не стоит в Прокопьев день просить деньги в долг. Считается, что в противном случае придется три года пробыть в трудном финансовом положении.