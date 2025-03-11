Народные приметы на 12 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На Прокопа Дорогорушителя было принято ходить на охоту или рыбалку. 12 марта считался удачным для таких занятий. У охотников были даже свои приметы: заяц перебежит путь — к неудаче, а если то же самое сделает собака — ничего страшного, но и на хорошую добычу рассчитывать не стоит.