Народные приметы на 12 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

12 марта в народном календаре значится как день Прокопа Перезимнего, которого на Руси также прозвали Дорогорушителем. Это связано с тем, что, как правило, в этот день наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги разрушались.
Рассказываем, какие приметы связаны с 12 марта 2025 года, а также что нужно сделать, чтобы стать счастливым, а какие действия могут привести к печальным последствиям.
Приметы погоды 12 марта
С Перезимним связаны следующие приметы погоды:
- южный ветер 12 марта и капель в этот же день предвещают теплое лето;
- на ночном небе новый месяц во время дождя появился — лето будет дождливым;
- тепло и солнечно в этот день — будет похолодание;
- облака высоко плывут — к хорошей погоде;
- если перелетные птицы с юга вернулись, значит, весна ранней будет;
- если снег пошел, трава поздно появится.
Что можно делать 12 марта
12 марта считается непростым днем, так как зима еще пытается задержаться, поэтому собирается с силами, чтобы навредить человеку и напустить на него болезни. Чтобы укрепить здоровье и избавиться от недугов, наши предки обязательно парились на Перезимнего.
В этот день на Руси было принято держать двери дома открытыми, так как считалось, что каждый может помочь заблудившемуся путнику. Его обязательно впускали в дом, обогревали и кормили.
На Прокопа Дорогорушителя было принято ходить на охоту или рыбалку. 12 марта считался удачным для таких занятий. У охотников были даже свои приметы: заяц перебежит путь — к неудаче, а если то же самое сделает собака — ничего страшного, но и на хорошую добычу рассчитывать не стоит.
Сны, приснившиеся в эти сутки обладают особой магической силой. Увиденное в ночь с 11 на 12 марта сбудется спустя 7 дней. Важно никому не рассказывать об этом сне. А увиденный в ночь сон с 12 на 13 марта сулит неприятности и потери.
Что запрещено делать 12 марта
На Прокопа не рекомендуется махать уезжающим рукой, так как с человеком, который покидает дом, может случиться беда, и тот, кого провожали, не сможет добраться до цели. Из-за плохих дорог считалось, что лучше дома вообще не покидать.
12 марта запрещено принимать гостей, так как они могут разрушить семейное благополучие. А чтобы супруги не поссорились и не скандалили, им не рекомендуется вытирать руки одним полотенцем.
В этот день старались не устраивать свадьбу и не стричь волосы. В первом случае семейная жизнь не заладится, а во втором — шевелюра перестанет радовать густотой.
Помимо прочего, не стоит в Прокопьев день просить деньги в долг. Считается, что в противном случае придется три года пробыть в трудном финансовом положении.