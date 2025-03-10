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Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в понедельник, 10 марта, о погоде на предстоящей неделе.

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Источник: РИА "Новости"

«Вся неделя будет теплая. Но с примесью дождей. Они будут во вторник, в среду, в пятницу у нас усилится ветер. Но погода будет теплой — с температурой до +14 градусов», — сказал синоптик в беседе с «Радио 1».

Похолодания начнутся в выходные, а на следующей неделе «ляжет немного снега», добавил он.

«Дожди будут небольшие, кратковременные. Ночами ожидаются положительные температуры: от +1 до +3 градусов. Дневная температура постоянно +10…+12 градусов, в пятницу в связи с приближением циклона будут резкие, скачкообразные перепады давления, нужно быть внимательнее», — заключил Шувалов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что днем 11 марта в Московском регионе прогнозируется, что температурные значения достигнут +15 градусов. При этом до конца недели ожидается облачность и небольшой дождь.

Днем ранее он рассказал, что аномальное потепление в европейской части России связано с отсутствием снега, передает НСН.