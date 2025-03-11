Вильфанд: максимальные значения температуры воздуха в РФ фиксируются в XXI веке

«Потепление климата настолько очевидно, что все рекорды минимальных температур были установлены в марте более 70−100 лет тому назад, и в конце XIX века, и в начале XX века, а максимальные — все установлены в нынешнем веке. Это характеристика того, что процессы потепления идут очень активно», — сказал он.