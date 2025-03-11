Вильфанд: максимальные значения температуры воздуха в РФ фиксируются в XXI веке

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Все максимальные значения температуры воздуха в разные месяцы регистрируются в России в XXI веке, что доказывает сильнейшее влияние глобального потепления на климат страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Потепление климата настолько очевидно, что все рекорды минимальных температур были установлены в марте более 70−100 лет тому назад, и в конце XIX века, и в начале XX века, а максимальные — все установлены в нынешнем веке. Это характеристика того, что процессы потепления идут очень активно», — сказал он.
Ранее Вильфанд сообщил, что январь 2025 года признан самым теплым в мире, несмотря на развивающийся природный феномен Ла-Нинья, а прошедшая зима заняла второе место в ранге самых теплых по России.