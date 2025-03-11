Магнитная буря 11 марта 2025 года: на Солнце ухудшилась обстановка

Во вторник, 11 марта, К-индекс поднимется до состояния «возбужденной магнитосферы» — 4 баллов. Такая обстановка в космосе не считается магнитной бурей, но люди, которые особенно чувствительно реагируют на изменения погоды, в том числе в космосе, могут заметить у себя ухудшение самочувствия.