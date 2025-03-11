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Магнитная буря 11 марта 2025 года: на Солнце ухудшилась обстановка

Метеопаты могут вновь столкнуться с недомоганием.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 56% 753 мм рт. ст. +7°

После этого во внеземном пространстве установится относительно продолжительный штиль.

Во вторник, 11 марта, К-индекс поднимется до состояния «возбужденной магнитосферы» — 4 баллов. Такая обстановка в космосе не считается магнитной бурей, но люди, которые особенно чувствительно реагируют на изменения погоды, в том числе в космосе, могут заметить у себя ухудшение самочувствия.

Пик солнечной активности ожидается в первой половине дня. После 12.00 мощность геоударов будет находиться на уровне 3 баллов, что считается спокойной магнитосферой.

Следующие заметные возмущения в космосе возможны на выходных. Согласно прогнозу сотрудников лаборатории солнечной астрономии, в субботу, 15 марта, К-индекс вновь достигнет 4 баллов. До этого дня сила геоатак составит около 3 баллов.

Сейчас индекс вспышечной активности находится на минимальном (зеленом) уровне. За прошедшие сутки астрофизики зарегистрировали на Солнце 5 взрывов, всем им присвоили балл C. В ночь с понедельника на вторник специалисты не зафиксировали ни одного выброса плазмы.

Ранее ученые предупредили, что с конца прошлой недели геомагнитная обстановка начала уменьшаться. Планета попала под влияние корональной дыры на Солнце.

«На звезде присутствует сейчас 3 дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю, — сообщили сотрудники лаборатории. — В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным».

В дни солнечной активности у некоторых людей начинаются проблемы со здоровьем. В частности, метеопаты сталкиваются с мигренью, повышением артериального давления, бессонницей, общим недомоганием. Врачи рекомендуют снизить умственную и физическую нагрузки, избегать стрессов и придерживаться общих принципов здорового образа жизни.